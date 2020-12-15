影/含鎘金屬米果竟不是「嬰幼兒食品」？由衛福部認定

消基會檢驗嬰幼兒米製副食品發現鎘金屬超標，其中2件是旺旺集團旗下宜蘭食品代工的「旺仔營養精純米餅、三立乳兒米餅」；但業者強調，產品屬一般米餅，非嬰幼兒食品，鎘可容許值為0.4ppm。宜蘭縣衛生局今天前往廠區拍照取樣，包裝標示送衛福部認定。

消基會公布嬰幼兒米製副食品有4件檢出重金屬鎘，鎘含量介於每公斤0.05至0.3ppm之間， 超出嬰幼兒食品的國家標準值0.04ppm，包括旺旺集團旗下宜蘭食品工業股份有限公司代工的「旺仔營養精純米餅、三立乳兒米餅」，還有一家「喜稼園米餅」，以上兩家業者位於宜蘭，另一家「義峰糙米麩」在新北。

旺旺集團事後在官網發表聲明指出，旺仔營養精純米餅為「一般米餅」，使用農糧署購入的國產米當原料，經過第三方公證單位SGS檢驗合格，其中穀物米的鎘含量國家標準為0.4ppm，白米鎘為0.1ppm，符合產品法規和標準，品質安全無虞。

依規定嬰幼兒副食品的鎘標準是0.04ppm，一般食品的標準是為0.4ppm。若屬於「一般米餅」，即便被消基會驗出鎘含量介於每公斤0.05至0.3ppm之間，也没有超標。

宜蘭食品在蘇澳、廣興有兩個廠區，宜蘭縣衛生局今天前往拍照，把所有的產品外包裝都交由衛福部認定，至於食品檢體的部分也必須再送驗，確定鎘金屬的含量有沒有超標。

今天稽查內容還包括食品業者的從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度等。衛生局表示，是不是屬於嬰幼兒食品？這部分將交由衛福部依產品標示認定。而如果產品檢驗出鎘超過標準值，先給予限期改善，逾期未改將可處罰3萬至300萬元。

據了解，旺旺集團的產品外包裝都沒有「嬰幼兒」使用等字樣，旺仔營養精純米餅包裝寫「適合寶寶磨牙、收涎」、「專為寶寶萌牙時期設計」。

另一款「三立乳兒米餅」包裝說明欄，甚至寫「療養中、妊娠婦女，可當點心食用」「幼兒餵食時，注意不要嗆到喉嚨」，也定位在大人小孩都能食用的米餅。