快訊

牙科診所比超商多！「海歸牙醫」暴增 台灣會步上日本的倒閉潮？

【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

不受停灌休耕影響 台灣第一座水庫因這理由滿滿

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
有台灣第一水庫之稱的虎頭埤，目前水位是接近滿水位。記者吳淑玲／攝影
有台灣第一水庫之稱的虎頭埤，目前水位是接近滿水位。記者吳淑玲／攝影

因為水情不佳，曾文、烏山頭水庫110年嘉南灌區一期作停灌休耕，但新化區虎山小組沒有停灌，主要是水源來自虎頭埤，遊客也發現幾乎是在「滿水位」，嘉南管理處新化分處表示，虎頭埤上游有中興大學新化林場集水區高達6百多公頃，水土涵養相當好，目前每天都持續進水中。

每年秋冬是南部的乾旱季，但在台南新化虎頭埤的灌溉區，灌溉還是相當充沛，110年一期作有63公頃，未受到曾文、烏山頭水庫停灌影響，而且，虎頭埤目前水位37公尺，蓄水量是在107萬立方公尺，幾乎在滿庫。

嘉南管理處新化分處表示，虎頭埤水域才28公頃，但上游中興大學新化林場集水區有600多公頃，且長期以來水土保持做得很好，涵養水分的功能很強，目前每天都還有在進水。

虎頭埤不只是農田灌溉使用現在也由台南市觀旅局營運「虎頭埤風景區」，位在台南市新化區東方虎頭山麓，為台灣第一座水庫，1831年（清道光11年）開始興建，1846年（清道光26年）完成，由農民歐陽安召集附近居民築土堤截蓄鹽水溪上游河水，用以灌溉農田。170年來源源不絕澆灌涵養新化農地。

有台灣第一水庫之稱的虎頭埤，目前水位是接近滿水位。記者吳淑玲／攝影
有台灣第一水庫之稱的虎頭埤，目前水位是接近滿水位。記者吳淑玲／攝影
有台灣第一水庫之稱的虎頭埤，目前水位是接近滿水位。記者吳淑玲／攝影
有台灣第一水庫之稱的虎頭埤，目前水位是接近滿水位。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場上游涵養水分。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場上游涵養水分。記者吳淑玲／攝影

虎頭埤 水庫 中興大學

延伸閱讀

花蓮永興重畫區動工 改善農田排水灌溉

曾文烏山頭停灌補助倒數 在外地主記得來申請

曾文烏山頭兩水庫蓄水總量 47年來排名倒數第7

降雨不均 水庫只是手段之一

相關新聞

寶寶米餅風波！公糧難查源頭農地 明年擬推嚴謹實名制

消基會針對雙北量販店等通路販售的嬰幼兒米製品進行重金屬檢測，20件有4件超標，其中宜蘭食品（旺旺）宣稱旺仔營養精純米餅原...

牙科診所比超商多！「海歸牙醫」暴增 台灣會步上日本的倒閉潮？

牙醫系向來是僅次於醫學系的第二志願，但愈來愈多「海歸牙醫」返台，讓已經緊繃的牙科市場更競爭，台大、陽明、成大等8所牙醫學院也集結因應，台灣牙科診所會上演日本的泡沫危機嗎？

阿妹效應好威！ 元旦東部訂房率七成一居全台之冠

元旦假期將屆，根據觀光局統計，元旦假期平均訂房率以東部最高，元旦假期前三天的平均訂房率達62％，其中由於天后張惠妹元旦將...

篩檢除菌就能預防胃癌 衛福部考慮支持高風險群普篩

胃癌是十大癌症殺手名列第八，每年新增3800人確診，其中八成都有胃幽門螺旋桿菌，確診多在晚期，治療煎熬且成本高，五年存活...

嬰幼兒副食品鎘含量超標 新北衛生局派員抽檢義峰食品

消基會昨日公布檢測市面上有4件食品重金屬鎘含量超標，新北市衛生局今日上午立即派出稽查員至違規業者「義峰食品」工廠抽檢，發...

冷天最適合的 BV鉤織包 推出柔美新色氣質爆棚！

最近北台灣迎來入冬最強冷氣團，氣溫一降就讓人想穿上鉤織毛衣保暖，也更能感受到年底節慶氛圍。這時候再配上一個同樣風格的包包...

扶輪社支持雲林C肝篩檢 賴清德：國內可望2025年根除

副總統賴清德今天南下雲林展開一系列參訪行程，上午前往朝天宮主持完「悲心廣行」水陸大法會開香儀式後，馬不停蹄至土庫鎮公所出...

中醫大兩周年院慶 未來將設早期療育、乾眼症治療中心

中醫大新竹附醫今天舉辦健康園遊會慶祝兩周年，以「全民抗疫守護健康」主題，提供民眾3C眼部乾眼症、骨質密度等檢測，並表揚優...

元旦將屆 國道車流量估平日1.3倍、國五恐清晨就塞車

元旦假期將屆，高公局預估，連假前一天，會有返鄉、通勤、跨年的車潮，車潮可達105百萬車公里，元旦四天假期期間，車流量最高...

元旦連假台鐵估單日破72萬人搭車 經猴硐約延誤15分

元旦連假將至，台鐵全線加開121班次。台鐵局今天說，預計單日最高運量可達72.2萬，整體來說比國慶連假人還多。另外，因為...

24歲氣喘男性天冷洗澡成植物人 原來房間裡面放了它

患有氣喘的24歲年輕男子，一天晚上天氣轉冷，獨自在浴室泡澡突然胸悶，「像被石頭壓住」得喘不過來昏倒，家人緊急送醫後仍因腦...

影/含鎘金屬米果竟不是「嬰幼兒食品」？由衛福部認定

消基會檢驗嬰幼兒米製副食品發現鎘金屬超標，其中2件是旺旺集團旗下宜蘭食品代工的「旺仔營養精純米餅、三立乳兒米餅」；但業者...

熱門新聞

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客請下車

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

寶寶米餅用國產米鎘超標 農糧署有疑慮將追查農田汙染

新北、桃竹創入冬最低溫 吳德榮：周六氣溫又再降

找到了！ 台灣人「特有」腦中風突變基因 增11倍風險

砸7萬拍婚紗被惹怒…攝影師用車頭燈打光 黑禮服被黑夜吃掉了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。