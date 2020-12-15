不受停灌休耕影響 台灣第一座水庫因這理由滿滿

因為水情不佳，曾文、烏山頭水庫110年嘉南灌區一期作停灌休耕，但新化區虎山小組沒有停灌，主要是水源來自虎頭埤，遊客也發現幾乎是在「滿水位」，嘉南管理處新化分處表示，虎頭埤上游有中興大學新化林場集水區高達6百多公頃，水土涵養相當好，目前每天都持續進水中。

每年秋冬是南部的乾旱季，但在台南新化虎頭埤的灌溉區，灌溉還是相當充沛，110年一期作有63公頃，未受到曾文、烏山頭水庫停灌影響，而且，虎頭埤目前水位37公尺，蓄水量是在107萬立方公尺，幾乎在滿庫。

嘉南管理處新化分處表示，虎頭埤水域才28公頃，但上游中興大學新化林場集水區有600多公頃，且長期以來水土保持做得很好，涵養水分的功能很強，目前每天都還有在進水。