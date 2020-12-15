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生活市集「美德醫療級手術防護口罩」限時下殺單片4元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
生活市即日起推出「美德醫療級手術防護口罩」限時下殺單片4元。圖／生活市集提供
生活市即日起推出「美德醫療級手術防護口罩」限時下殺單片4元。圖／生活市集提供

目前國內口罩產量穩定，衛福部食藥署宣布明年（2021年）1月1日起實名制口罩將調整為兩周10片、每片價格降至4元，生活市集因應政府防疫政策，搶先推出「美德醫療級手術防護口罩」限時下殺，以每片口罩單價4元回饋消費者。「美德醫療級手術防護口罩」為醫療手術級口罩，共有4盒（200片）、8盒（400片）、16盒（800片）等3種規格可任選，近3日已售出逾37,000片，商品限時下殺、數量有限，今天（12月15日）生活市集全站下單不限金額並完成登記，每筆訂單還可獲得8%集集點。

根據生活市集觀察，消費者購買口罩最在意防疫效果，單片價格在5～6元之間的醫療用口罩最受歡迎，像是雙12檔期期間最熱銷的「普惠雙鋼印成人醫用口罩」符合現行規範的雙鋼印醫用口罩，共有黃、粉、藍、綠等多色可挑選，單片4.9元起跳，每檔推出皆造成搶購，雙12檔期曾一周熱銷逾25萬片；「久富餘雙鋼印黑色成人醫療口罩」以「時尚黑」色系擄獲消費者，單片價格5.9元起，購買最大組數單片可下殺至5元，近3日售出逾20,000片；「宏瑋雙鋼印潮流色醫療口罩」則推出潮流色搶市，共有湖水藍、亮橘色兩色可選，一次購買最大組數8盒（400片）的單片價格可下殺至5.2元。

久富餘雙鋼印黑色成人醫療口罩，生活市集1盒（50片）限時特價291元。圖／生活市集提供
久富餘雙鋼印黑色成人醫療口罩，生活市集1盒（50片）限時特價291元。圖／生活市集提供
普惠雙鋼印成人醫用口罩，生活市集2盒（100片）限時特價494元。圖／生活市集提供
普惠雙鋼印成人醫用口罩，生活市集2盒（100片）限時特價494元。圖／生活市集提供
美德醫療級手術防護口罩，生活市集4盒（200片）限時特價798元。圖／生活市集提供
美德醫療級手術防護口罩，生活市集4盒（200片）限時特價798元。圖／生活市集提供
宏瑋雙鋼印潮流色醫療口罩，生活市集8盒（400片）限時特價2,086元。圖／生活市集提供
宏瑋雙鋼印潮流色醫療口罩，生活市集8盒（400片）限時特價2,086元。圖／生活市集提供

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