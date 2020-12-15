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嬰幼兒米製品鎘超標追原料 食藥署：原料單應保存五年

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
食藥署表示將先確認米餅中的鎘含量是否真的超標。圖／消基會提供
食藥署表示將先確認米餅中的鎘含量是否真的超標。圖／消基會提供

消基會針對雙北量販店等通路販售的嬰幼兒米製品進行重金屬鉛、鎘與總砷的檢測，廿件樣本中四件鎘超標，吃多恐對孩子的腎及骨骼造成損傷，呼籲追查原物料來源是否有環境汙染。對此，衛福部食藥署食品組簡任技正周珮如說，依規定製造廠均須保存原料來源單據至少五年，將釐清超標情事並追查來源。

依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，一般食品的鎘含量依不同原料有不同限量標準，米的含量為每公斤0.4毫克、麥則為每公斤0.2毫克，三歲以下嬰幼兒穀物類的輔助食品和副食品，則更嚴格，限量每公斤0.04毫克以下。

但本次消基會抽查發現有四件嬰幼兒米餅重金屬鎘檢測超標，產地都來自台灣，包括「義峰糙米米夫」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」和「喜稼園米餅（糙米）」，鎘含量介於每公斤0.05至0.3毫克。

周珮如表示，穀物類含殘留鎘量超標較常出現在原料端出現污染，製作過程中出現殘留機會不高，將追查是否為原料污染，再與農政及環保單位討論。

目前食藥署針對25項食品業者要求應建立食品追溯追蹤系統，其中包括小麥製造、加工、調配業者；麥類及燕麥之輸入業者，以及澱粉製造、加工、調配及輸入業者。但這些都是比較前端的原料業者，米餅等食品製造業者則不在要求登陸「非追不可」系統之列，但要求必須保存原料來源單據，不論以紙本或電腦方式，須保存五年。

周珮如說，目前首要將先釐清這些米餅究竟是否屬嬰幼兒或一般食品，以及重金屬是不是真的超標。她解釋，食藥署並無規定食品須標示可食用的年齡，就算標示也不需要辦理查驗登記。但如果廠商在廣告或標示宣稱適合三歲以下的嬰幼兒食用，則適用較嚴格的標準。

陽明大學食安所所長楊登傑則表示，米餅類食品在製造端要出現重金屬污染的機會不大，應該做好原料端管理和把關，包括農地管理、栽種用水以及原料登記等，以避免類似事件再次發生。

超標 食藥署 消基會 重金屬

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