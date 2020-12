DALMORE：鎏光奢藏 邀請酒饕歡慶大摩酒廠180週年

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭高地區的「老酒銀行」大摩酒廠在2019年末歡度180歲生日,更為慶祝此輝煌時刻推出紀念酒──全球限量三瓶的「大摩60年單一麥芽威士忌」,這場世紀慶生持續到2020年,仍讓全球威士忌市場興奮不已,台灣獨家代理尚格酒業盛大舉辦【DALMORE:鎏光奢藏】大摩180週年發表會,於萬豪酒店首度揭示同樣為180週年而生的「大摩51年」。此慶宴中邀請大摩酒迷們舉杯品酩為大摩180週年而生的全新「雪莉三桶12年」、「大摩20年」、「大摩28年」。不僅如此,大摩全系列包裝也全面換新裝,設計更顯尊榮奢華,邀請全世界酒迷一同慶祝大摩威士忌走入下一個180年。

榮耀麥肯錫家族,高年份的隱士臨著克羅馬蒂峽灣而建,「隱世感」濃厚的大摩是世上最奢華威士忌品牌之一,為蘇格蘭威士忌產業的前瞻者,在1870年代,「年份」的價值觀尚未普及,市場上盡是未經橡木桶熟成的新酒,或最多熟成三年就裝瓶販售,曾救國王於鹿角下的麥肯錫家族(Mackenzie Bros Ltd.)不計利益,拒絕販售旗下大摩酒廠的新酒(new make),堅持熟成於優質橡木桶數十年才裝瓶,更在雪莉風味桶崛起前在西班牙赫雷斯(Jerez)超前部屬、經營雪莉酒桶事業確保取得最佳的橡木桶,在1885 年3月12日Ridley & Co.的《葡萄酒及烈酒貿易月報 Monthly Wine and Spirit Trade Circular》紀錄中,大摩已是全坎貝爾鎮最昂貴的威士忌。

180週年紀念酒,60年「古董級」雪莉桶,深具複雜度與年代感至今大摩已是全蘇格蘭、全球最尊貴威士忌的代名詞,麥肯錫家族的遠見與果敢,讓單一麥芽威士忌與木桶熟成工藝提升到金字塔頂端,時至今日,大摩酒廠已坐擁一批堪比「國家寶藏」的陳年原酒,在歡慶生日時推出自1951年6月7日蒸餾的「180週年紀念版:大摩60年單一麥芽威士忌」,由藏於酒窖的兩只雙胞胎「古董級」雪莉桶勾兌而生,宛若相隔一甲子的「重逢」。該紀念酒全球限量三瓶,從2019年至2021年每年推出一瓶,第一瓶「180週年紀念版:大摩60年單一麥芽威士忌」於2020年12月1日至14日由英國哈洛德百貨Harrods進行紙上競投(又稱默拍),起拍價為35萬英鎊(約新台幣1400萬),使熱中收藏威士忌的高端買家瘋狂不已。

威士忌收藏名言:「當你在猶豫時,其他人已經超前。」大摩近年崛起於拍賣場的紀錄令人咋舌,在電影《金牌特務》中被形容為「一滴都不能浪費」的大摩62年傳奇名釀,限量12瓶。2002年第一次的拍賣落槌價格達25,877英鎊(約新台幣100萬),日前在2020年5月底落槌的倫敦蘇富比拍賣會上再次打破大摩紀錄,The Dalmore 62 Year Old The Cromarty和The Dalmore 62 Year Old The Mackenzie,兩隻大摩62年每瓶拍賣價高達266,200英鎊(約新台幣1,000萬),不僅身價翻了10位以上,且以高出估價2倍價錢成交,成為此次拍賣會最高拍價的珍稀佳釀。可以想見全球限量三瓶、每年推出一瓶的「180週年紀念版:大摩60年單一麥芽威士忌」將造成何等搶藏話題。

大摩60年單一麥芽威士忌,它由在麥肯錫時代1951年6月7日蒸餾、僅存的兩座沉睡古董雪莉桶勾兌而成,大摩首席釀酒師理查・派特森(Richard Paterson)稱其為跨越一甲子的世紀重逢。沉睡數十年來的自然酒色,在多層次的金色光暈下,閃耀著深紅木、燦爛銅色的琥珀色澤。糖蜜與太妃糖的味道融著Oloroso雪莉酒浸泡的甘草,帶有香脂的高貴氣味。接著黑巧克力、日曬葡萄乾與拿破崙蛋糕、櫻桃飽滿誘人氣息圍繞。古董雪莉桶帶來山核桃派、香蕉無花果蛋糕、杏仁碎和清香的地中海柑橘氣息,可以感受被浸泡瑪薩拉酒的葡萄乾、糖蜜與杏仁奶油溫柔包覆。餘韻呈現超高年份威士忌的複雜性、深度與年代感,成熟的鳳梨、生薑香料和可可粉的香氣,讓整體尾韻精緻而綿長。

大摩51年,全球限量51瓶,高貴不凡延伸大摩180週年話題,與「180週年紀念版威士忌」同為慶生亮點的「大摩51年」,由首席釀酒師理查・派特森(Richard Paterson)傾注超越半世紀的心血,帶來大摩慶祝新10年的開始,象徵老酒銀行的開拓精神與悠久歷史。「大摩51年」全球限量51瓶,建議售價5萬5千英鎊(約新台幣220萬),也於【DALMORE:鎏光奢藏】大摩180週年慶宴隆重呈現,以精美水晶瓶與水晶瓶塞封存,鑲上經典純銀的12支鹿角的鹿首徽章向拯救國王的麥肯錫勇士致敬,細膩收藏在以菱格紋皮革內襯的黑梧桐木盒。

「大摩51年是一款非常高貴的單一麥芽威士忌,我很高興能密切參與這五十年的成熟過程,仔細考慮每次的蒸餾方式,並推敲新酒注入木桶後的各種變化。」首席釀酒師理查・派特森與「大摩51年」一同走過半個世紀,這款高年份珍釀先在美國波本桶中熟成,接著分別注入到1938年Colheita波特酒桶、初次波本桶、以及大摩獨家西班牙Gonzalez Byass酒莊瑪度沙(Matusalem)雪莉桶,最後再彼此勾兌裝瓶,香氣如黑莫雷洛櫻桃口味的拿破崙蛋糕,迷人的傳統英式果醬、摩德納香醋與Oloroso雪莉酒的高貴香脂氣味,被譽為「液態黃金」一般的寶藏。

雪莉臻選系列:雪莉三桶12年,允臻其極「今年,你喝到了幾年的大摩?」在全球富裕品味人士之間,流傳著這麼一句問候。「老酒銀行」大摩酒廠使用高於一般比例的高年份原酒,使普飲酒款具有超越其年份的高貴風味,同樣在大摩180週年慶特別上市的全新系列 — 大摩雪莉臻選系列 —「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」,有更強烈及豐富層次的雪莉桶風格、酒精濃度更高,堪稱大摩雪莉桶的完美原型,具有超越年份的高貴風味。最初在美國波本桶中熟成帶來香草和蜂蜜香氣基底,再轉桶至三桶不同風味年份的雪莉桶熟成。此完美的訂製西班牙雪莉桶由Oloroso陳年珍稀雪莉酒跟Pedro Ximénez(PX)極甜雪莉酒浸潤而成,帶來溫醇的堅果甜香,層層交疊的香甜水果與醉人的香料體驗。大摩單一麥芽威士忌為高年份的先驅,亦為打破年份迷思的領航者,「雪莉臻選系列」(Sherry Cask Select)的誕生是大摩酒廠為下一個世紀發聲之作,每一滴都有老酒銀行最古老的精神,每一口都蘊藏大摩獨家雪莉桶的高端風格。

全新系列包裝,遇見不一樣的大摩歡慶180歲的大摩連包裝都全面提升,以更大器顯眼的大摩鹿頭標誌作為主視覺,高貴銀箔線條勾勒鹿角形狀盡顯質感,盒面磨砂啞光與光滑緞面異材質提升奢華層次,酒盒背面的精緻文字排版將大摩品牌故事、產品知識與皇家故事清楚呈現,因應進階收藏市場,新版包裝特別增加辨別真偽標籤於頸部,同時可用手機掃描QR Code,輸入法定年齡後可進入大摩官方網頁了解品牌與產品資訊。

大摩60年單一麥芽威士忌 – 180週年紀念版,全球限量3瓶大摩自1839年以來,不斷在超越威士忌製作的新境界,追求世界上最完美的威士忌,為了歡慶大摩180年來致力創造傑作,曝光了罕見全球唯一一瓶的60年單一麥芽威士忌,它由在麥肯錫時代1951年6月7日蒸餾、沉睡的兩座古董雪莉桶勾兌而成,大摩首席釀酒師理查・派特森(Richard Paterson)稱其為跨越一甲子的世紀重逢。

拍賣起標價:35萬英鎊(約新台幣1400萬)橡木桶履歷:1950年代古董雪莉桶酒精濃度:42.6%容量:700ml顏色:沉睡數十年來的自然酒色,在多層次的金色光暈下,有深紅木、燦爛銅色到閃耀的琥珀色澤。香氣:糖蜜與太妃糖的味道融著oloroso雪莉酒浸泡的甘草,帶有香脂的氣味,接著黑巧克力、日曬葡萄乾與拿破崙蛋糕、櫻桃飽滿誘人。口感:No.1781與No.1782兩座不同個性的雪莉桶帶來山核桃派、香蕉無花果蛋糕、杏仁碎和清香的地中海柑橘氣息,可以感受被浸泡瑪薩拉酒的葡萄乾、糖蜜與杏仁奶油溫柔包覆。餘韻:呈現超高年份威士忌的複雜性、深度與年代感,成熟的鳳梨、生薑香料和可可粉的香氣,讓整體尾韻精緻而綿長。

大摩51年單一麥芽威士忌,全球限量51瓶大摩首席釀酒師理查・派特森(Richard Paterson)傾注超越半世紀之力作,為大摩酒廠歡度180週年後之第一款高年份常設酒款,1263年麥肯錫家族受贈於蘇格蘭國王亞歷山大三世的鹿首徽章在水晶瓶身上閃耀銀光,瓶中裝盛堪比液體黃金的珍釀,尊貴黑梧桐木盒與菱格紋皮質內襯盡顯奢華。大摩51年先在美國波本桶中熟成,接著分別注入到1938年Colheita波特酒桶、初次波本桶、以及大摩獨家西班牙Gonzalez Byass酒莊瑪度沙(Matusalem)雪莉桶,最後再彼此勾兌裝瓶。

建議售價:5萬5千英鎊(約新台幣220萬),橡木桶履歷:美國白橡木波本桶、1938年Colheita波特酒桶、初次波本桶、西班牙Matusalem雪莉桶酒精濃度:40%容量:700ml顏色:深沉桃花心木帶有銅金光澤香氣:在經典甘草氣息中透露雷洛櫻桃口味的拿破崙蛋糕、迷人的傳統英式果醬、摩德納香醋與Oloroso雪莉酒的高貴香脂感。緊接著深烘焙爪哇咖啡、濕潤可口的水果糖霜蛋糕、添加麥盧卡蜂蜜的奶油捲和山核桃派。最後是來自陳年茶色波特的奶油焦糖、黑糖蜜與Doyenne梨的氣息,成就一場豐富的感官之旅。口感:宛若液態黃金的寶藏,像一顆璀璨鑽石一般無可挑剔,口中散發著多汁的El Dorado李子、受陽光親吻的葡萄乾,以及撒上Demerara糖和馬達加斯加香草的薑汁蛋糕。餘韻:淋上熱巧克力的糖霜海綿蛋糕,新鮮出爐的全麥吐司、鳳梨和甜美的蘇丹娜葡萄,產生和諧的悠長共鳴。

大摩「雪莉臻選系列」雪莉三桶12年單一麥芽威士忌「它是一個真正的傑作!展現出威士忌多重複雜的壯闊風味,且優雅迷人。」大摩首席釀酒師理查・派特森(Richard Paterson)以美國波本桶中熟成帶來香草和蜂蜜香氣基底,再轉桶至三桶不同風味年份的雪莉桶熟成。此完美的訂製西班牙雪莉桶由Oloroso陳年珍稀雪莉酒跟Pedro Ximénez(PX)極甜雪莉酒浸潤而成,帶來溫醇的堅果甜香,層層交疊的香甜水果與醉人的香料體驗,造就超越年份的優雅雪莉風味。

建議售價:新台幣$1950橡木桶履歷:美國白橡木波本桶、Oloroso雪莉桶、Pedro Ximénez 雪莉桶酒精濃度:43%容量:700ml香氣:焦糖柳橙、生薑、蘇丹娜葡萄與蜂蜜。口感:黑巧克力、杏仁碎與肉桂粉。餘韻:甜芒果、義式奶酪與檸檬戚風蛋糕。

