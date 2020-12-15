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金崙大橋下雜亂工地 林試所3年復育成「太平洋綠濱」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
造林基地北區現況。圖／林試所提供
造林基地北區現況。圖／林試所提供

省道台9線南迴公路改善工程新建金崙高架道路，被譽為全台最美高架橋，橋下還種植超過25種植物、上萬株原生海岸植物。農業委員會林業試驗所說，這是3年多前接受公路總局委託在橋下植樹造林，最終克服惡劣環境，成功復育因工程而被破壞的海岸保安林地，被稱作「太平洋之綠濱」，現在已完成栽植後2年的養護，林相規模雛型已經具備。

林試所表示，此復育造林案106年6月開始協商，8月完成訂約，由林試所恆春研究中心主導執行，從整地堆堤、固砂養灘開始，原本海濱沙灘及雜亂的工地樣貌，轉變為光禿禿的造林基地，到107年8月完成全數栽植工作，開始展現綠意。108年8月撫育滿1年進行成果驗收，植物成活數以超越百分百的標準通過林務局台東林區管理處審核，並達成環評承諾的標準。

108年8月白鹿颱風幾乎直撲金崙地區，大浪越過砂堤，連上噸重的漂流木都被推到栽植區中段，災後檢視，除了植物被木頭輾壓受損、部分灌溉管路破損之外，砂堤完整、植物無一死亡，以高韌性表現通過天然災害的嚴厲考驗。

林試所持續植栽養護，今年8月撫育屆滿2年，完成慣行的造林程序。如今造林基地北區已近乎成林，南區則呈現第一、二、三線植物區帶特徵表現，且多數植物已進入成年期具備開花能力，亦即具有下種更新能力；道路與栽植區為收邊而特意設計的棋盤腳及蘭嶼羅漢松穩定成長，視覺效果極佳，尤其棋盤腳，預計1至3年內將陸續成年。

林試所長張彬表示，此次是難度極高的第一線海岸造林，林試所以縝密思維分析工作，創新植林方法，兼顧景觀配置與生物多樣考量，未來成林後將呈現美觀的多層次森林，且兼具國土保安及生態豐富穩定的功能。希望透過這次成功的保安林復育工作，證明在道路建設與綠化環保之間可以取得雙贏，也更加強社會大眾對造林保林的重視與支持。

造林基地北區原貌。圖／林試所提供
造林基地北區原貌。圖／林試所提供

白鹿颱風 蘭嶼

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