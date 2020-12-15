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台灣學術報告支持萊豬有毒 醫師：即使被查水表也要說

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市教育產業工會與多個台中市家長團體拒絕萊豬。記者陳秋雲/攝影
台中市教育產業工會與多個台中市家長團體拒絕萊豬。記者陳秋雲/攝影

台中市教育產業工會與多個台中市家長團體今天在台中市議會開記者會，榮總前主治醫師蘇偉碩表示，現的環境要真話，必須有很大的勇氣，但他有孩子，必須站在學術基礎向大眾報告「萊豬有毒、 萊豬就是毒豬」台灣醫界已有世界第一份有關萊劑對人體細胞毒害的報告，政府怎能讓國民吃到萊豬，學童即使在學校午餐吃不到，回至家庭也難避免。

蘇偉碩指出，政治人物不應為一時的政治利益，戕害國民健康！台灣的中國醫藥大學博士就有一份學術報告上國際期刊，有科學的證據明萊劑會殘害人體細胞，很多醫界多贊同尤其小孩子的腎臟很脆弱，如果吃下萊劑，未來的代價必須由父母、健保來負擔。

蘇醫師表示，預防勝於治療，他百分之兩百肯定萊豬有毒、萊豬就是毒豬。政府官員都知道了，為何還堅持?他不曉得其間是否有不可告人的秘密，但他為人父母須勇敢站出來，站在醫學科學的依據發聲。退一萬上，如果萊豬進口也應標示，與其標示不如在源頭禁止。

高雄醫學大學醫學研究所博士王文心表示，李遠哲博士表示萊劑風險不大，但是風險不大就是有風險，對幼兒、老人、慢性疾病者等有身心疾病的人怎麼辦？且這次進口的是全豬，內臟是累積毒素最多的地方。2015年中國醫學院附設大學在國際雜誌發表報告，證實萊劑有潛在泌尿性毒性還有結石生成的問題，且毒性越大、傷害越重。

家長代表與教師代表接連發言，表達對中央執意開放萊豬進口的疑慮，強調為了學童的健康與權益，在台中發起「堅守食安 拒絕說萊就來」行動透過專業醫學食安宣導，讓台中親子朋友都能了解瘦肉精對人類的危害性，反對執政黨在缺乏完整配套措施下開放和瘦肉精豬肉進口。

多位家長發言，希望政府懸崖勒馬緊急，明年元旦前停止進口，不要讓台中食安有破口，更呼籲台中的立委表態反對，不要把區域立委當成不分區立委，只聽黨意不聽民意，促使行政院喊停。

議員羅廷瑋表示，中央不顧人民食安，台中市訂定禁售條例，居然被中央用一紙函文要求檢討、修法，真的吃人夠夠。他指出綠營立委有的選區養豬戶眾多，竟然不為民眾、不為台灣養豬業發聲，反而護航萊豬。還有立委說美豬吃起來很爽，看照人民眼裡是「你爽，我不爽。」

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