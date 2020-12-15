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睽違逾20年！ 虎年、兔年的台灣燈會將重返北、高兩市

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
高雄市、台北市分別獲得2022、2023年台灣燈會舉辦縣市的第一優先序位，並獲交通部長林佳龍簽核，全案待報行政院核定。圖／交通部提供
高雄市、台北市分別獲得2022、2023年台灣燈會舉辦縣市的第一優先序位，並獲交通部長林佳龍簽核，全案待報行政院核定。圖／交通部提供

2022年、2023年台灣燈會究竟落腳何處？交通部表示，確定由高雄市、台北市分別獲得2022、2023年台灣燈會舉辦縣市的第一優先序位，並獲交通部長林佳龍簽核，全案待報行政院核定後，將成為高雄市繼2002年、台北市自2000年後，台灣燈會睽違逾20年再度重返北高兩市。

每年元宵節期間登場的「台灣燈會」，由交通部觀光局自1990年創辦迄今，已超過30的年頭，是全台知名重大節慶活動，前10屆都固定在台北市舉辦，自2001年起連續兩年移師高雄後，輪流於各縣市舉辦。

今年第31屆台灣燈會在台中花博后里森林園區登場，曾任台中市長、一手策畫花博展區設計的林佳龍，在上任交通部長後倡議「台灣燈會2.0」，指示燈會導入設計藝術，在維護燈節傳統的同時，致力改善過去「熱鬧有餘、質感有限」的問題，將台灣燈會打造為大型博覽會，展現台灣的文化藝術及科技產業實力。

為求區域均衡，林佳龍也曾指示，台灣燈會舉辦縣市，調整為先遴選「區域」、再確認申辦「縣市」；更改為一次評選並公布兩年主辦縣市，讓主辦單位觀光局、以及承辦的縣市政府，都有更充裕的籌備時間。

此外，有鑑於去年台中燈會的主燈「光之樹」在燈會後遭台中市政府拆除，引起設計界爭論，觀光局也要求縣市政府申辦時，均須切結燈會後必須典藏主燈，作為城市行銷展示裝置。

交通部觀光局日前召開台灣燈會舉辦縣市評選委員會，確定2022「虎年」以南部地區為主，由於台南市及高雄市回覆有申辦意願，但台南未提送申辦企畫書，最後評選出高雄市為第一優先序位，這也是高雄在2002年舉辦台灣燈會後，睽違整整20年再度舉辦台灣燈會，其主展場燈區預計位於亞洲新灣區，另於衛武營也將規畫大型燈區。

至於2023「兔年」的台灣燈會則以北部地區為主，觀光局邀請北北基宜等縣市提案，最後評選委員會針對交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等指標進行綜合評分，由台北市獲得第一優先序位，這也是台北市繼2000年舉辦台灣燈會後，睽違23年才重返首都。

交通部表示，根據北市府規畫，2023年的台灣燈會主展場燈區預計位於台北市政府周邊，包括國父紀念館、松山文創園區、信義計畫區及四四南村等區域。

台灣燈會 北市 觀光局

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