全台12測站創入冬新低溫 高山降雪得要再等等

受到冷空氣的影響，北台灣今一早天氣冷颼颼，根據中央氣象局觀測，今早宜蘭、蘇澳、基隆、台北、淡水、板橋、新屋、新竹、梧棲、嘉義、台南、高雄等12個局屬測站，分別已創下今年入冬新低溫。

氣象局表示，今晚到明天清晨的氣溫將和今天差不多，再創新低的機率不高；至於高山降雪的部分，僅管溫度條件到了，但水氣不一定有到南邊，可能北部、中部的一些山區會有零星、小規模下雪狀況，但觀測點不一定看得到。

氣象局表示，受到冷空氣的影響，今天全台普遍氣溫偏低，其中北台灣溫度約14至15度，空曠地區甚至來到13度，其他地區則是16至19度，且這一波冷空氣持續的時間有點長，一直會持續到周四、17日。

氣象局表示，17日後，氣溫會慢慢回升，不過回升幅度不高，再加上還是持續降雨的天氣型態，北台灣高溫還是低於20度，民眾依舊還是會覺得天氣相當濕冷。

氣象局表示，到了周五(18日），氣溫和天氣才會明顯好轉，儘管迎風面，包括北部、東北部，也就是基隆、瑞芳一帶，降雨還是持續，不過北部平地、桃園等地區則大多是陰天、飄雨，白天高溫可回到22度。

不過氣象局也提醒，周六(19日)後，又是一波東北季風南下，層級和現在差不多，北部、東半部持續降雨，低溫情況也會持續。

至於高山是否有機會降雪？氣象局說，目前看起來，一直到17日清晨這段時間，溫度條件雖然到了，但水氣不一定有到南邊，像是玉山今天就出太陽，所以降雪機不高；反倒是北部、中部的一些山區，有可能零星、小規模降雪，但觀測點都沒有看到，要大規模降雪機率很低。