快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台12測站創入冬新低溫 高山降雪得要再等等

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
受到冷空氣的影響，北台灣今一早天氣冷颼颼。記者潘俊宏／攝影
受到冷空氣的影響，北台灣今一早天氣冷颼颼。記者潘俊宏／攝影

受到冷空氣的影響，北台灣今一早天氣冷颼颼，根據中央氣象局觀測，今早宜蘭、蘇澳、基隆、台北、淡水、板橋、新屋、新竹、梧棲、嘉義、台南、高雄等12個局屬測站，分別已創下今年入冬新低溫。

氣象局表示，今晚到明天清晨的氣溫將和今天差不多，再創新低的機率不高；至於高山降雪的部分，僅管溫度條件到了，但水氣不一定有到南邊，可能北部、中部的一些山區會有零星、小規模下雪狀況，但觀測點不一定看得到。

氣象局表示，受到冷空氣的影響，今天全台普遍氣溫偏低，其中北台灣溫度約14至15度，空曠地區甚至來到13度，其他地區則是16至19度，且這一波冷空氣持續的時間有點長，一直會持續到周四、17日。

氣象局表示，17日後，氣溫會慢慢回升，不過回升幅度不高，再加上還是持續降雨的天氣型態，北台灣高溫還是低於20度，民眾依舊還是會覺得天氣相當濕冷。

氣象局表示，到了周五(18日），氣溫和天氣才會明顯好轉，儘管迎風面，包括北部、東北部，也就是基隆、瑞芳一帶，降雨還是持續，不過北部平地、桃園等地區則大多是陰天、飄雨，白天高溫可回到22度。

不過氣象局也提醒，周六(19日)後，又是一波東北季風南下，層級和現在差不多，北部、東半部持續降雨，低溫情況也會持續。

至於高山是否有機會降雪？氣象局說，目前看起來，一直到17日清晨這段時間，溫度條件雖然到了，但水氣不一定有到南邊，像是玉山今天就出太陽，所以降雪機不高；反倒是北部、中部的一些山區，有可能零星、小規模降雪，但觀測點都沒有看到，要大規模降雪機率很低。

氣象局 降雪

延伸閱讀

冷空氣報到 上海霧霾散了

冷空氣報到 新北消防提醒熱水器使用安全

北台灣低溫下探14度 基隆北海岸及宜蘭防大雨

今晚開始降溫！周二直逼12℃

相關新聞

砸7萬拍婚紗被惹怒…攝影師用車頭燈打光 黑禮服被黑夜吃掉了

一對新人為拍婚紗找上台中一家個人工作室。結果卻因新秘大遲到，以致原本設定好的傍晚美景被硬生生換成黑夜，更離譜的是，攝影師在帶燈的情況下，竟仍以車頭燈為他們補光，原本性感的黑禮服，在黑夜的「襯托」下幾乎與背景融為一體，讓新娘慘成「地獄新娘」。

睽違逾20年 台灣燈會將重返北高兩市

交通部觀光局日前評選2022、2023兩年台灣燈會的舉辦縣市，評選結果本周提報交通部，已獲交通部長林佳龍簽核，由高雄市、...

金崙大橋下雜亂工地 林試所3年復育成「太平洋綠濱」

省道台9線南迴公路改善工程新建金崙高架道路，被譽為全台最美高架橋，橋下還種植超過25種植物、上萬株原生海岸植物。農業委員...

台灣學術報告支持萊豬有毒 醫師：即使被查水表也要說

台中市教育產業工會與多個台中市家長團體今天在台中市議會開記者會，榮總前主治醫師蘇偉碩表示，現的環境要真話，必須有很大的勇...

睽違逾20年！ 虎年、兔年的台灣燈會將重返北、高兩市

2022年、2023年台灣燈會究竟落腳何處？交通部表示，確定由高雄市、台北市分別獲得2022、2023年台灣燈會舉辦縣市...

野菇為什麼會發光？中研院運用台灣菇解開生態之謎

夏季夜晚除了螢火蟲，有些野菇（蕈類）也會在樹下發出微微冷光。蕈類為何會發光？一直是演化學家好奇的問題。中央研究院生物多樣...

全台12測站創入冬新低溫 高山降雪得要再等等

受到冷空氣的影響，北台灣今一早天氣冷颼颼，根據中央氣象局觀測，今早宜蘭、蘇澳、基隆、台北、淡水、板橋、新屋、新竹、梧棲、...

限時3天！九族文化村元旦連假「元月壽星」特價650元

歲末年終想到哪兒跨年？元旦有3天連假，別具特色的日月潭湖光跨年，加上金龍山迎新年曙光，連結日月潭周邊包括九族文化村等知名...

蔓性馬纓丹覆蓋梯田邊坡 友善農業結合綠色旅遊

為擴增農村綠色旅遊資源，建立稻田生態地景新風貌，農委會台東區農業改良場在長濱鄉及關山鎮設置「稻田生態地景新風貌」示範點，...

《腿》：人生就是如此，唯有失去才知道曾經擁有的美好

在2020年第57屆金馬獎當中，《腿》一片入圍金馬獎最佳女主角、最佳男配角、最佳原著劇本與最佳造型設計等四項大獎提名……

化療後手腳麻木無感 亞大醫院：中藥加針灸治療有效

1名55歲男子罹患大腸癌1年，治療過程順利，並穩定追蹤當中，化療後卻造成他手腳麻木，讓他煩惱不已。除了皮膚總是覺得刺痛不...

影／疫情中星宇開新航線 張國煒：爭取貨運業績

國際間新冠肺炎疫情持續，星宇航空公司15日清晨開闢日本大阪關西機場新航線，由董事長張國煒帶領機組員執飛。張國煒表示，開闢...

熱門新聞

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客請下車

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

一年就等這次！ 大規模雙子座流星雨今晚達高潮

寶寶米餅用國產米鎘超標 農糧署有疑慮將追查農田汙染

新北、桃竹創入冬最低溫 吳德榮：周六氣溫又再降

找到了！ 台灣人「特有」腦中風突變基因 增11倍風險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。