限時3天！九族文化村元旦連假「元月壽星」特價650元

歲末年終想到哪兒跨年？元旦有3天連假，別具特色的日月潭湖光跨年，加上金龍山迎新年曙光，連結日月潭周邊包括九族文化村等知名景點，是一條豐富的跨年之旅。九族文化村也於1/1~1/3連續假期推優惠，若是元月出生的當月壽星可享650優惠價入園。

今年跨年日月潭同樣精彩，12月31日在伊達邵有跨年晚會，晚上8點起在伊達邵遊艇碼頭，有8個樂團、歌手將輪流接力上台，倒數計時後，破天荒在潭邊兩岸的水社和伊達邵同時施放煙火，以「日月雙響幸福加倍」跨年。隔天一早，可參加金龍山的迎曙光活動，迎接2021年第一天從水社大山、大尖山後方，綻放出金黃日光。

早餐推薦魚池街的順口味大腸麵線，滿滿的蛋酥和香菜、大腸和自助加辣，讓一早的精力元氣全開，這也是魚池在地人的私房早餐，之後可前進九族文化村和原住民一起過新年。