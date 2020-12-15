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蔓性馬纓丹覆蓋梯田邊坡 友善農業結合綠色旅遊

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
蔓性馬纓丹快速形成良好覆蓋，有效抑制雜草，也極具景觀視覺效果。圖／台東場提供
蔓性馬纓丹快速形成良好覆蓋，有效抑制雜草，也極具景觀視覺效果。圖／台東場提供

為擴增農村綠色旅遊資源，建立稻田生態地景新風貌，農委會台東區農業改良場在長濱鄉及關山鎮設置「稻田生態地景新風貌」示範點，將蔓性馬纓丹覆蓋技術應用於水稻田邊坡，降低邊坡割草勞力，減少除草劑使用。

台東場說，實際應用及示範成效發現，蔓性馬纓丹管理粗放，有效降低維護雜草人力及成本，加上全年開花特性，可於水稻田或梯田邊坡形成花瀑般美麗的視覺效果，未來若於水稻田進行大規模應用，不僅可建構為新型態觀光地景，更能結合友善農業與生態生產，吸引遊客到訪，開啟稻田休閒旅遊產業。

台東地區水稻田鄰近海岸山脈及中央山脈，梯田景觀尤為獨特，是許多遊客到花東旅遊的必訪景點之一，但梯田地形複雜，高低落差大且田區面積較小，管理費時費力，稻作生產成本遠高於平原地區，特別是邊坡雜草管理更需耗費大量心力。

一般農民多使用殺草劑除草，雖快速有效，但易影響生態環境，荒漠般景觀也不受遊客喜愛；若不管理則雜草又易侵入田區，影響稻作收成；人工除草勞力成本大增，操作也不便。台東場最後篩選出優良邊坡地被植物蔓性馬纓丹，並開發水田邊坡地被應用技術。

蔓性馬纓丹為園藝品種，全年開花幾無種子，繁殖以扦插為主，無蔓延入侵周邊環境問題，生長期長且快速，病蟲害少，未發現與水稻有共通病害，且非水生植物，無侵入田區疑慮，易於管理，能有效抑制多數雜草。花朵具黃、白、紫3種顏色，搭配使用即可產生多種地景變化，花期長且為蜜源植物，能誘集害蟲為天敵提供食物，有助保護並提高天敵數量，建立田間生態。

台東 農民 農委會

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