砸7萬拍婚紗被惹怒…攝影師用車頭燈打光 黑禮服被黑夜吃掉了

一對新人為拍婚紗找上台中一家個人工作室。結果卻因新秘大遲到，以致原本設定好的傍晚美景被硬生生換成黑夜，更離譜的是，攝影師在帶燈的情況下，竟仍以車頭燈為他們補光，原本性感的黑禮服，在黑夜的「襯托」下幾乎與背景融為一體，讓新娘慘成「地獄新娘」。

該名新娘稍早在《爆料公社》貼文，針對婚紗毀了仍餘怒未消，貼出多張慘不忍賭的婚紗照要網友評評理，認為「攝影師依然覺得他的攝影技術修圖等等很有自信」，就這樣的照片包套價格是7萬元，含宴客禮服，新娘認為這樣的價錢在台中已算高價，「我卻被拍出各種荒腔走板的樣子....」、「溝通時都信誓旦旦承諾可以拍到，沒有問題，結果卻是喜馬拉雅山般的落差。」

且攝影師跟新秘還認為，因為新人拍攝的當下也沒反應，讓她更生氣，表示當初為了拍攝和諧，和可以順利拿到照片，一切都忍下來了，結果卻被說當下沒反應。更離譜的是，因為當天新秘遲到一個多小時，讓黑裸紗不得已要在晚上拍，「直接浪費了」，攝影提供的補償方案是免費再拍一次，但妝髮、禮服皆須自理，一直到最後的溝通才改成對方全部負擔，但新娘已氣到不考慮，決定另找別家重拍。

新娘並對拍攝細節不滿，認為外拍開攝影自家的休旅車，另請新秘男友當司機，之後還要額外給車馬費3000元，並且還得忍受新秘和其男友拍攝過程在旁邊談情說愛，新秘還將第一天和第二天的服裝顛倒拿錯，「氣球到了海邊風太大全部飛走，想用仙女棒結果也是很慘。」更誇張的是攝影除了用專業打燈，還使用汽車頭燈打光，讓她覺得拍出來的照片「印堂發黑」。

網友看了照片，很多人都留言：「覺得手機都拍得比專業相機好」、「我女兒取景都比他好看」、「這樣7萬？應該改行當攝影師比較好賺」、「那個燈到底在打什麼啦？」有網友分享自己的婚紗照價碼，覺得跟原PO差不多，但也只要四萬多，為什麼這樣的照片品質能夠收7萬？

該起消費糾紛曝光後，被控專業有問題的攝影師透過東森新聞表示，那天是因為天氣關係才拍不出新人要的感覺，覺得藝術照本來就很主觀，若新人仍舊不滿，可依約退還1萬3000元，但目前並未得到任何回覆。