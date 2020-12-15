《腿》：人生就是如此，唯有失去才知道曾經擁有的美好

在2020年第57屆金馬獎當中，《腿》一片入圍金馬獎最佳女主角、最佳男配角、最佳原著劇本與最佳造型設計等四項大獎提名……

這部由金馬名導鍾孟宏監製、《陽光普照》編劇張耀升首度跨界執導的電影，首度集結金馬影后桂綸鎂與陽光型男楊祐寧，他們化身銀幕情侶檔的愛情荒謬喜劇，勾勒無數黑色幽默的笑料。

故事描述，錢鈺盈（桂綸鎂飾）的丈夫鄭子漢（楊祐寧飾）在腿部截肢手術後不幸離世，她想拿回丈夫被截肢的腿，卻被醫院百般刁難、互踢皮球，於是一場驚天動地的「奪腿計畫」就此展開……而這段充滿黑色幽默的尋腿旅程中，也穿插著錢鈺盈與鄭子漢從相識、相愛到相互虧欠的過往。

文學巨擘化身為導演

在《陽光普照》時和鍾孟宏共同編劇的張耀升，如今自己也跳出來執導，本業就是小說家的他，在過去所榮獲的文學獎不計其數，他的小說擅於透過描寫現實的細節，從中透露出詭譎的氣氛，那筆觸精湛更扣人心弦。

過去主要都把重心放在編劇、著作多次被改編為電視電影的他，這回首次擔當大銀幕導演，當細膩的文筆配上活潑動人的影像詮釋，有種扣人心弦的澎湃。

有趣的是，耐人尋味的電影片名《腿》，其實是一開始就從來沒想要改變過的堅持，「因為從來沒有人這樣用過，把人體的某一個器官直接當成片名，而鍾導的標準就是要好、要獨一無二。」

真實的人生際遇改編為電影

張耀升分享，其實「妻子幫丈夫找回截肢而失去的腿」的這段過程，正是他母親和父親的真實際遇，「當時爸爸因病截肢後的27天過世，媽媽開始想要把爸爸的腿找回來。」但找腿的過程不僅醫護人員不太願意幫，就連不斷糾纏也是有限度的協助，這是20多年前所發生的真實故事。

不過一開始，要把這段故事變成劇本的過程，其實也不是那麼簡單，也讓他費盡苦心交織電影的全貌，「最初的版本，男主角的部分很少，而主要是女生跋扈的走完整個過程，後來在鍾導的建議下，才慢慢點出劇本的問題，包含男主角的設定、個性營造等，我們從失敗男性的共通點去挖掘。」

張耀升說，沒有人結婚是要搞壞家庭，但可能是因為笨、可能太過單純，畢竟談戀愛時只需要迷倒眼前的女性，但成家後要面對的問題更多，他可能會挫折，漸漸開始一路錯下去。

而人生就是如此，唯有失去才知道過去的美好。

拍想說的故事 用最高的標準要求自己

為了深化「腿」在電影中的關鍵和重要性，張耀升把國標舞的主軸融入到電影中，這是為了讓相遇和別離的過程更加的充滿意義，而費盡苦心找回來才有價值──沒有這隻腿，兩人的感情生變，找腿的過程，也把自己的心找回來了。

「媽媽其實沒什麼意見，我也不太想要媽媽看到這部電影。」張耀升笑說，要把這樣「荒誕」的故事變成眾人都可以理解的劇本，其實是這段過程最困難的地方，像是一開始的版本中，媽媽的角色是非常兇的，甚至是狂妄，不過為了電影魅力，劇本重新編寫成收斂一點的情緒，再把這特質放到桂綸鎂的身上。

不過，之所以想從編劇跨足為導演，其實源自於自己過去不太好的經驗，「當編劇被欺負、原著被亂改成四不像的過程都發生過，所以後來我覺得如果真想表達，倒不如自己拍電影。」

但拍電影不簡單，因此他從過去的許多經驗汲取學習，剛好在十年前的偶然間鍾孟宏和他聯繫，兩人才漸漸培養絕佳的合作默契。

鍾孟宏最常告誡他的話是，「每一場戲，不能只是可以而已，而是要很精彩，讓觀眾花錢看片覺得值得，所以一定要用最高的標準要求自己。」雖然整個創作的過程壓力很大，但卻讓第一次拍電影長片的張耀升獲益良多。

臨危受命 桂綸鎂活出角色的深刻魅力

令人讚歎的是，在桂綸鎂和楊祐寧如此完美搭配的詮釋下，其實桂綸鎂一直是到開拍前一個月，才確定能接下這個角色，「因為劇本到後期才確定要有舞蹈基礎，桂綸鎂本身一開始是有猶豫，後來是看了劇本，看了一半就決定答應。」

「當初，如果桂綸鎂無法答應，這部電影確定就無法拍成了。」

張耀升形容，這個角色真的是不好演，有別於其它劇本往往會為某一個演員量身打造屬於對方的特定角色，但桂綸鎂完完全全是在臨危受命的狀況下，努力一肩扛起這個任務，並且活出屬於她自己的味道。

好比說，桂綸鎂這個角色必須練好國標舞、華爾滋，同時她還必須收回她以往在觀眾面前比較甜美、氣質的模樣，進而流露出角色那種潑辣、暴戾的狂妄，最終在電影內的呈現確實是舉手投足都讓人印象深刻，也自然入圍金馬獎最佳女主角的肯定。

而楊祐寧擔綱男主角的選擇，是因為張耀升認為必須有個演員能與桂綸鎂門當戶對，「楊祐寧就是個郎才女貌的選擇！」

為了舞蹈 桂綸鎂練到吐、楊祐寧覺得腿不是自己的

不過張耀升笑說，「一開始，楊祐寧直說自己運動細胞很好，練國標舞根本沒有什麼問題，結果拍攝開始後才知道他完全是硬練苦撐過來的。」

張耀分享，這部片最困難的地方自然是舞蹈，「門檻很高、也很容易受傷。如果在缺乏基礎上只是在表演上做做樣子，那也很容易受傷。」

所以在開拍前，兩人都接受了非常嚴格的舞蹈集中訓練。

在那段過程中，楊祐寧形容練到腳都不知道還是不是自己的，桂綸鎂則練到吐──甚至在電影中最高潮的那場舞蹈戲，還是在真正的比賽中，完完全全不能NG的狀況下一氣呵成完成拍攝的。

張耀升說，其實這部電影可以是個悲劇、也可以是個嚴肅的社會議題，但他想用喜劇的變換，和觀眾拉近一點距離，當那些荒謬有喜劇效果，就能讓觀眾開心，而真正的幽默感，其實是認真的去做一個非常荒謬的事情。

（作者／魯皓平 本文出自2020.12.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）