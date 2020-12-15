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化療後手腳麻木無感 亞大醫院：中藥加針灸治療有效

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，有少部分的研究證實，針灸可以改善化療引發的神經病變，而且幾乎無副作用，使化學治療引起的周邊神經病變出現一道曙光。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，有少部分的研究證實，針灸可以改善化療引發的神經病變，而且幾乎無副作用，使化學治療引起的周邊神經病變出現一道曙光。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名55歲男子罹患大腸癌1年，治療過程順利，並穩定追蹤當中，化療後卻造成他手腳麻木，讓他煩惱不已。除了皮膚總是覺得刺痛不舒服外，也因無法感受手指的感覺，連拿杯子、扣釦子都出現困難，所幸透過針灸與中藥治療，四肢感覺逐漸恢復，也讓癌後生活品質獲得改善。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧指出，門診遇到許多如楊先生相同處境的抗癌患者，雖然抗癌成功，但藥物的副作用使得生活品質不佳，即便曾嘗試各種方法，卻都不見效，往往最後才尋求中醫協助。

他說，化學治療引起的「周邊神經病變」，是一種因部分化療藥物引起的嚴重副作用，常見於乳癌、大腸癌、多發性骨髓瘤的病患，部分患者會隨著時間推移，症狀逐漸減輕，卻也有很多人無法痊癒，造成24小時肢體不間斷麻木、緊繃，甚至疼痛。進而影響睡眠、心情以及日常作息，令他們相當困擾。

由於治療神經病變尚未找到最有效的方法，僅能藉由降低化療劑量或調整化療頻率，來降低神經病變發生率，或經由復健改善動作失能，加上僅有少數藥物能減輕不適感，使得嚴重病變的患者經常處於極度焦慮而絕望的心情當中。

王崧說，目前有少部分的研究證實，針灸可以改善化療引發的神經病變，而且幾乎無副作用，使化學治療引起的周邊神經病變出現一道曙光，再搭配補益氣血、通經活絡並輔以清利濕熱的中藥治療，這名患者後來恢復罹癌前的生活品質，也相當珍惜重生後的生活。

他提醒，抗癌成功的基本要素是吃得下、睡得著，生活作息能自主控制，並回歸正常生活，建議癌症患者應以西醫為主、中醫為輔，經由西醫評估治療後，若合併出現周邊神經病變、體力差、疲倦、焦慮等症狀，可配合中醫治療，調理氣血、降低復發率，並減緩癌症治療相關症狀。

患者 中醫 抗癌

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