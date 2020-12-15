北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客請下車

台北捷運站疑似列車異常，不提供載客服務，一早板南線龍山寺、忠孝新生等捷運站就擠滿大量民眾乘客。

有民眾在網路上發文表示，早上搭捷運通勤時，不幸搭到故障那班，行駛江子翠至龍山寺時，還聞到有異味，龍山寺站車廂當場淨空，站務人員請乘客全數下車，等了約20分，才有班空車接送。

對此，北捷表示，早上8時18分時，捷運板南線1部列車於龍山寺站月台往昆陽方向，出現緊急煞車情形，行控中心依照SOP，請車上約1200位旅客下車改搭下一班車。

北捷表示，其處理時間約4分鐘，處理期間，除了加強廣播及引導旅客外，行控中心調整班距因應，目前板南線列車異常已排除，但目前班距調整中，至於列車異常原因將於收班後詳查。