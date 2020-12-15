新北、桃竹創入冬最低溫 吳德榮：周六氣溫又再降

受到東北季風影響，氣象局表示，今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面北部、東半部有較多的低層雲；北台灣有近似滯留的降水回波，桃園以北及宜花有局部雨，北海岸、北部山區及宜蘭降雨明顯。

氣溫部分，今晨截至5時，北台灣受冷空氣影響，平地最低氣溫：新北石門區12.8度，桃園楊梅區12.9度，新竹新豐鄉13.2度；已創入冬以來新低紀錄。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周四(17日)清晨，迎風面桃園以北及東半部有局部雨、新竹以南則為晴時多雲，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。

受到冷空氣影響，吳德榮說，北台濕冷，其他地區早晚冷，預計平地最低氣溫約 在12、13度左右，仍有續創入冬以來最低的機率，要注意保暖。今日各區平地氣溫如下：北部12至17度、中部13至24度、南部14至26度、東部14至24度。

吳德榮表示，周四白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升；降雨範圍略減小，大台北及東半部有仍局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。周五(18日)為空檔，各地多雲時晴，天氣回暖；僅東半部偶有零星降雨。

吳德榮說，周晚再一波「東北季風」開始南下，天氣轉變，周六、日(19、20日)氣溫逐日下降、天氣濕冷；下周一(21日)白天雨漸減少，晚起至下週周三(23日)天氣轉乾冷，因夜間「輻射冷卻」加成，早晚氣溫降得很低。由於已是末期的模擬，會降到幾度？模式還在調整，應繼續觀察。