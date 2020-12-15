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新創時代正夯！三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽由高醫奪首獎

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
奪得首屆三星「Solve for Tomorrow」競賽首獎的「高醫Tongue ball」團隊，結合互動App與物聯網技術，讓高齡者能隨時隨地進行舌頭訓練，達到更廣泛有效的口腔預防保健。圖／台灣三星電子提供
奪得首屆三星「Solve for Tomorrow」競賽首獎的「高醫Tongue ball」團隊，結合互動App與物聯網技術，讓高齡者能隨時隨地進行舌頭訓練，達到更廣泛有效的口腔預防保健。圖／台灣三星電子提供

最近韓劇《我的新創時代》燒起一波熱血創業夢，在台灣，也有許多擁抱創意、實踐夢想的學生們，正以實際行動為改善台灣社會問題努力。台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽公布得獎名單，9組參賽隊伍作品從超過150件的創意提案中脫穎而出，抱走總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。今年競賽以「新思維，心技術，共創星未來」為題，針對台灣社會目前面臨的「城鄉差距」與「高齡化」兩大議題，鼓勵學生發揮新的創意思維，運用AI、IoT、5G等科技與STEM（科學、科技、工程、數學）知識，用創新建構更美好的社會與星未來。

台灣三星電子總經理李大成表示：「台灣三星長年關懷台灣教育環境，今年透過Solve for Tomorrow競賽拋磚引玉，讓台灣青年優秀的創新點子能透過創意提案競賽被看見，進一步激起更多學子改善社會問題的熱情。台灣三星承諾將持續對台灣教育環境挹注資源，為培育在地人才盡一份力。」

本屆Solve for Tomorrow競賽邀請到若水國際執行長陳潔如、貝殼放大創辦人林大涵、社企流創辦人林以涵、Social AED社會設計平台發起人林紹偉以及台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮組成評審團隊，決賽審查依照社會貢獻、創新概念、科技應用、可執行性與提案技巧等五個面向進行評分，最終從獲得決賽門票的22組隊伍中，決選出嶄露頭角的9組優勝隊伍。

代表三星出任決賽評審的台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示：「透過舉辦創意提案競賽，引導學生將創意想法轉化為改變社會的力量，而這也是三星期望能運用科技改善社會問題的初衷。」而擔任本屆評審長的若水國際執行長陳潔如也說道：「非常開心看到品牌端提供實質資源，藉由舉辦創意提案競賽鼓勵台灣學子發揮所長，並提升其對當地社會問題的關懷。」

三星Solve for Tomorrow競賽自2010開始，至今已於20多個國家舉辦，參賽總人次更超過160萬名，旨在凝聚全球年青人的創意及對科技的熱情，結合設計思考模式，解決當地社會問題。此次得獎的提案，都是深度結合科技應用、並具有高度可執行性與發展潛力的實用設計。

台灣首屆競賽首獎由來自高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪下，打造專為高齡者口腔機能訓練設計的球形訓練器，並結合互動App與物聯網技術，達到更廣泛有效的口腔機能退化預防保健。特優獎則是由國立成功大學的「Wi care about you」以及台北醫學大學的「Aiskido」團隊拿下，前者採用Wi-Fi感知技術來監測與紀錄長者生活狀況，提出防止居家意外發生的解決方案；後者則是透過自創的URAH設備，為復健患者提供不受時間、地點限制，且可增強復健意願的裝置，優化復健患者的醫療處境。

隨著首屆Solve for Tomorrow競賽圓滿落幕，台灣三星未來也將持續投入品牌資源，以實際的行動培育在地年輕學子，為台灣的教育環境注入養分，滋養人才接軌國際。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮代表三星出任決賽評審。圖／台灣三星電子提供
台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮代表三星出任決賽評審。圖／台灣三星電子提供
台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽公布得獎出爐，9組參賽隊伍抱走總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。圖／台灣三星電子提供
台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽公布得獎出爐，9組參賽隊伍抱走總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。圖／台灣三星電子提供

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