嬰幼兒米餅含鎘超標？ 宜衛生局明送驗再確認超標就罰

針對宜蘭食品工業股份有限公司及喜稼園的嬰幼兒副食品被消基會驗出鎘超標一事，宜蘭縣衛生局明天會前往公司稽查，並採取食品送衛福部檢驗，一旦官方也驗出確認鎘超標，給予限期改善，複驗再不合格，依法開罰3萬到300萬元，業者也出面說明回應。

消基會公布嬰幼兒米製副食品重金屬殘留抽驗中，4件檢出重金屬鎘，其中2件都是旺旺集團旗下宜蘭食品代工的「旺仔營養精純米餅、三立乳兒米餅」，還有一家「喜稼園米餅」，以上這兩家位於宜蘭，另一家鎘超標是「義峰糙米麩」位於新北。

旺旺集團宜蘭食品工業股份有限公司下午在官網發布「旺仔營養精純米餅鎘超標疑慮 聲明書」

1.旺仔營養精純米餅為一般米餅，使用百分之百國產米原料，主要由農糧署購入，原料米經過第三方公證單位SGS檢驗合格，符合食品安全衛生管理法-食品中汙染物質及毒素衛生標準規定，其中穀物米之鎘含量國家標準為0.4ppm・我司每期進料皆有檢驗，108期白米鎘檢驗結果為0.1ppm，各項指標符合產品法規和標準，品質安全無虞。

2.工廠並通過國際ISO 22000認證、HACCP驗證，產品無論於原料把關、生產過程、產品品質均符合國家衛生安全標準。

嬰幼兒食品的鎘標準是0.04ppm，一般食品的標準是為0.4ppm。從宜蘭食品業者聲明中來看，業者把被驗出疑似鎘超標的食品，定位為非嬰幼兒食品的檢驗標準。

縣衛生局表示，宜蘭食品的外裝包都其有寫「寶寶」副食品，適合寶寶磨牙等字語，並未標註是嬰幼兒食品，喜稼園的包裝有標示「6個以上的兒童食用」，沒有嬰幼兒字樣，這樣算是嬰幼兒副食品嗎？這方面還要研議外裝包標示及成份以釐清，會請示參酌衛福部的看法。