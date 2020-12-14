台灣特有突變基因 小中風機率增11倍

台灣約有1%人帶有R544C突變基因，小中風機會增加11倍！台北榮總14日指出，NOTCH3基因上的R544C突變為台灣人所特有，約有1%民眾帶有此基因突變，會增加11倍的小中風發生風險，平均發病年齡是56.8歲，可在20~30歲提早篩檢，並應配合飲食與運動習慣預防中風。

基因突變引發小中風

「當身上攜帶NOTCH3基因上的R544C突變時，就非常可能發生腦中風！」北榮神經醫學中心周邊神經科主任李宜中表示，此突變在台灣群眾裡有所謂「先祖效應」，由一共同祖先所遺傳下來，1%約23萬民眾帶有此基因，影響力非常大，如果知道帶有此基因，就有20年期間可預防發生中風。

李宜中指出，腦中風預防方式包括避免三高、規律運動、攝取充足水分；當發現自己是容易中風體質時，透過提早服用預防中風的藥物，也可讓中風延後發生、甚至不發生。過去有十幾位北榮病友曾發生小中風，但藉由良好的治療，直到80幾歲都可以自己來醫院看病，也沒有外表差異。

控制飲食、適度運動

「有些人中風不見得影響手腳，而是影響聰明，最後以失智症表現。」李宜中說，台灣人、東方人較易發生出血性腦中風、西方人多發生缺血性腦中風，R544C突變容易引發的是小血管阻塞的腦中風，其中16%容易發生出血性腦中風，會比小中風更嚴重，「北榮有提供NOTCH3基因篩檢。」

「我4年前發病時右手右腳癱瘓，顏面麻痺，講話也講不清楚。」70歲病友陳先生說，他母親與弟弟都有中風病史，他很幸運經過治療後恢復良好，很高興女兒基因檢測結果顯示，未攜帶R544C突變。3年多來陳先生確實與醫師配合，按時服藥，注意飲食，保持運動習慣，身體狀態相當良好。

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