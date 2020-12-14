快訊／Google帳號無法登入 相關服務、YouTube全掛點

Google帳戶目前出現無法登入的狀況，Gmail即使在已登入頁面，想更新時也會出現「沒有網路連線」的訊息。而Google帳戶無法登入也導致相關的Google服務皆暫時無法使用，包括Google雲端硬碟、Google相簿、Google日曆、Google文件等需要登入才能使用的服務，甚至連YouTube都打不開。

經詢問Google，表示目前正在了解狀況中。YouTube官方團隊則表示，已經發現無法使用的狀況，並且正在調查中。 YouTube於官方Twitter發佈公告。圖／摘自@TeamYouTube Google帳戶目前出現無法登入狀況，導致相關服務暫時皆無法使用。記者黃筱晴／攝影