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新北萬里海域驚見泳衣女屍 疑十天前八煙落水失蹤女

快訊／Google帳號無法登入 相關服務、YouTube全掛點

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
YouTube目前無法觀看。圖／摘自YouTube
YouTube目前無法觀看。圖／摘自YouTube

Google帳戶目前出現無法登入的狀況，Gmail即使在已登入頁面，想更新時也會出現「沒有網路連線」的訊息。而Google帳戶無法登入也導致相關的Google服務皆暫時無法使用，包括Google雲端硬碟、Google相簿、Google日曆、Google文件等需要登入才能使用的服務，甚至連YouTube都打不開。

經詢問Google，表示目前正在了解狀況中。YouTube官方團隊則表示，已經發現無法使用的狀況，並且正在調查中。

YouTube於官方Twitter發佈公告。圖／摘自@TeamYouTube
YouTube於官方Twitter發佈公告。圖／摘自@TeamYouTube
Google帳戶目前出現無法登入狀況，導致相關服務暫時皆無法使用。記者黃筱晴／攝影
Google帳戶目前出現無法登入狀況，導致相關服務暫時皆無法使用。記者黃筱晴／攝影

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