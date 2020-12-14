嬰幼兒米餅驗出鎘超標 醫師：吃多恐傷腎、骨

消基會今天公布，於雙北市隨機購買20件嬰幼兒米製副食品，有4件驗出重金屬鎘含量超過限量0.04ppm，最多超標近7倍；衛福部食藥署也已要求地方衛生局針對疑似超標產品進行稽查，如屬實將開罰。針對鎘對人體的影響，北榮臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌則表示，鎘的代謝很慢，長期累積對骨骼和腎都會造成影響。

消基會今年中旬到雙北的量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網購通路購買米粉、米精、米麩、米餅等嬰幼兒常吃米製品共20件，抽查發現有四件嬰幼兒米餅重金屬鎘檢測超標，產地都來自台灣，包括「義峰糙米米夫」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」和「喜稼園米餅（糙米）」。

依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，一般食品的鎘含量依不同原料有不同限量標準，米的含量為每公斤0.4毫克、麥則為每公斤0.2毫克，三歲以下嬰幼兒穀物類的輔助食品和副食品，則更嚴格，限量每公斤0.04毫克以下。但本次超標的產品則介於每公斤0.05至0.3毫克。

楊振昌表示，鎘在體內需十至廿年才有辦法代謝，和比較常見的重金屬鉛一樣，代謝都特別慢。而且鎘非身體必要物質，且會取代骨骼裡的鈣，導致嚴重骨骼軟化，容易發生骨折，後續癒合也不佳。日本在1950年代便曾發生「痛痛病」，也就是大量鎘中毒事件。

另外，鎘也可能透過呼吸進入體內，嚴重也會造成肺癌，急性症狀則常見肺水腫。治療上，要立即停止暴露，如果症狀嚴重，可用螯合劑治療。由於孩童的體重較輕，相同的重金屬含量對小孩影響較大，因此在限量標準上，嬰幼兒食品必須更為嚴格。

但他也坦言，臨床上尚未碰過因食物造成鎘中毒的案例，較常見的是全家吃大型魚類，造成汞中毒的案例。