消基會嬰幼兒米副食品4件鎘超標 農糧署：每年都有監測

消基會抽驗嬰幼兒米食副食品20件中發現4件重金屬鎘超標，農委會農糧署表示，每年就國產稻米源頭辦理監測抽樣與管制措施，以確保食米安全，請消費者放心食用；但這四件超標的米餅產品原料來源為何，是否採用公糧、來自哪個的產區，是否農田遭受汙染，農糧署尚未對外說明。

根據農糧署統計，今年抽查589件，僅有5件農田鎘汙染超標，約有0.5公頃農田與農產品被剷除銷毀。

農糧署說，針對消基會抽測4件不合格產品，後續倘查得原料食米來源端，將釐清農地及地上農作是否有遭受重金屬汙染情形，再依相關管制作為處理，以確保農作生產安全。

農糧署表示，依據衛生福利部「食品中汙染物質及毒素衛生標準」 規定，食品中米之重金屬鎘的限量為0.4ppm，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04ppm。

農糧署說，按消基會檢測4件嬰幼兒米製副食品重金屬鎘含量介於0.05至0.3ppm，即原料米端符合食米重金屬鎘限量標準，製成嬰幼兒副食品後未能符合嬰幼兒食品鎘含量規定。

農糧署表示，除由衛福部進行食品衛生安全查驗外，也進行稻米衛生安全檢驗計畫，公糧每年抽檢重金屬約150件，稻米產銷契作集團產區、產銷履歷等亦每年抽檢超過800件，檢驗結果皆符合標準。

農糧署說，土壤中含有各種金屬元素，植物或農作吸收後，適量稱之營養，超量則會影響生長，甚至食用後可能影響食用者健康，農糧署依權責分工針對上市前（含田間及糧倉等）稻米源頭進行完整監測與管制措施。

農糧署表示，農地土壤經環保機關檢測，若超過土壤及地下水汙染整治法所定土壤汙染管制標準，即列為汙染控制場址，地上食用作物不待檢測，一律剷除銷毀，並強制停耕以待整治。對鄰近高汙染潛勢農地上食用作物，依「農作物重金屬等汙染監測管制作業程序（SOP）」進行管制，於收割前採樣監測每年約500件。

農糧署說，倘未符合「食品中汙染物質及毒素衛生標準」所定的重金屬限量標準，即予以剷除銷毀，防止流入市面，並依程序通報環保機關擴大檢測農地土壤、水質或空氣，追查阻斷汙染源，防範再發生或造成汙染擴大情事。