葡萄酒與糯米酒的跨文化協奏曲 Malikuda牽手酒發表

由南投威石東酒莊、紐西蘭Kindeli酒莊及台東都蘭的阿美族傳統手造釀酒廠「出力釀」，共同混釀出的「Malikuda牽手酒」繼在台東都蘭舉辦首場發表會後，今日在台北登場，參與活動現場有多位國內葡萄酒專家、釀酒師等出席，並稱讚這是跨越文化與國界，譜出葡萄酒與糯米酒的跨文化協奏曲。

「Malikuda」在阿美族語中是「牽手舞」的意思，不管是橘底酒標的「都蘭牽手酒」，或是白底酒標的「南島牽手舞」，酒標的圖案設計，都是用手繪畫風勾勒穿著原住民族服的人物。凸顯出「Malikuda牽手酒」是以阿美族傳統「牽手舞」為概念出發，融合紐西蘭𝗞𝗶𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶酒莊釀酒師Alex Craighead所選用的淡紅酒、台東都蘭的阿美族傳統手造釀酒廠「出力釀」的糯米酒、南投威石東酒莊出產的卓蘭巨峰葡萄酒，所進行的一項跨國界、跨文化混釀計畫。

先由開發團隊中的紐西蘭𝗞𝗶𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶酒莊釀酒師Alex Craighead，以Riesling與Merlot釀成完全無添加、無過濾，以黑白葡萄共同發酵成的淡紅酒，全程低溫空運到台灣，7月中添加入威石東以原生酵母啟動的巨峰夏果，以及「出力釀」用阿美族傳統酒麴完成醣化的糯米酒，釀造出「Malikuda牽手酒」。

林裕森說：「會有這個計畫完全出自意外。我原本的『喝自然葡萄酒展』已進行到第五年，正好我去年到台東參加阿米斯音樂節，感受到都蘭特殊的生命力，所以才從今年3月開始，正式啟動這個計畫。」

「出力釀」釀酒師許震詮表示：「『出力釀』是阿美族傳統手造釀酒廠，我們釀造的是阿美族糯米酒，使用的是傳統的手工釀造法，沒想到正好跟『自然酒』的許多概念正好非常契合，所以就展開這項計畫。」就這樣，原本屬於「都蘭地酒」的糯米酒，也透過國際合作，與葡萄酒共同發酵，將糯米酒的濃醇香甜和葡萄的酸甜清爽融合地恰到好處，以「Malikuda牽手酒」的風貌，站上國際舞台。

按照共同發酵的比例，「Malikuda牽手酒」有兩款，一是向原住民族的謙卑及勇敢致敬的「都蘭牽手酒」，酒精濃度16%，限量1000瓶。以及為紀念𝟰𝟬𝟬𝟬年前，台灣島上的祖先們乘風破浪，航向未知旅程的雄心壯志的「南島牽手酒」，酒精濃度13.5%，限量475瓶。

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