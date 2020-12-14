航空紓困500億 林佳龍：向行政院再追加250億

新冠肺炎疫情延燒，短期間航空業恐怕難以恢復榮景，交通部長林佳龍今天表示，除了原本的500億元紓困以外，現正再向行政院爭取250億元，主要用於直接受影響的航空及機場相關產業紓困，並且爭取紓困可以延續到明年上半年。

林佳龍今天出席「開創後疫情時代-台北港、桃園機場及郵政園區產業合作新局」論壇，作了以上表示。

林佳龍指出，原本針對航空業祭出500億紓困預算，正向行政院再申請250億紓困補助，主要用於融資貸款為主，現階段已經向行政院提案，因為新冠肺炎疫情可能會持續影響至少到明年，希望可以再次超前部署，針對機場直接相關產業、航空業的融資，還是會爭取延續到明年上半年，現在正在辦理中。

他說，受到疫情直接衝擊，對於邊境的管制，影響的產業，還是要給更大的支持，這部分交通部自己針對機場業者、航空觀光業，特定在機場受影響的為主，至於經費哪裡來？他說，交通部有一些基金，有一些包括跨部會，先前的紓困預算做調整，先前不一定每個科目的預算都會用完。

林佳龍說，至於業者的薪資補貼已告一段落，正協調用其他方式，以人才培訓專案性來處理，目前聚焦少數特定受國境管制直接影響的業者，會聚焦到少數特定國境管制受影響的產業，國內旅遊有一定的轉型，也都能找到新的商機。