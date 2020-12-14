消基會檢測4嬰幼兒米食鎘超標 食藥署將重驗釐清

消基會今天公布檢測4件米餅類食品鎘超標。食藥署今天說，近3年抽驗嬰幼兒食品重金屬都沒違規，將重驗此事件指涉的商品，並認定究竟屬嬰幼兒或一般食品的衛生標準再處理。

消費者文教基金會上午召開「嬰幼兒米製副食品 4件檢出重金屬鎘含量不合規定」記者會。董事長黃怡騰指出，消基會7月間在雙北市通路及網路隨機購買11件米精或米麩、9件米餅類食品，共計20件，抽驗是否重金屬鉛、鎘、砷超標，共有4件產地標示台灣的產品鎘超標。

食藥署簡任技正周珮如下午接受媒體聯訪時表示，食藥署對於食品訂有污染物質及毒素衛生標準，若不符衛生標準，衛生主管機關可以命業者暫停作業、停賣、封存食品要求限期改正，如果沒有改正再處以罰款。

周珮如表示，依據目前的衛生標準，在重金屬鎘標準中，嬰幼兒食品限量較為嚴格。穀物米精等輔助食品鎘的限量為每公斤0.04毫克以下；但若是一般成人也可吃的食品，則會要求原料端要符合標準，若原料是米，標準為每公斤為0.4毫克、麥的標準為每公斤0.2毫克。

但消基會抽驗的產品，究竟是一般產品還是嬰幼兒食品；周珮如說，市售的米餅產品未必都是嬰幼兒食品，但都必須符合衛生標準規範。

周珮如表示，政府也很重視民間團體抽查的結果，衛生單位會盡快釐清、重新檢驗4項遭指超標的產品究竟有沒有違規，若有，就會依法處理。

根據食藥署規定，嬰幼兒母乳、代用品因要檢驗營養成分，必須查驗登記；但如果是米精、麥精、米餅等食品，不用查驗登記，但須符合衛生標準。至於要適用一般食品還是嬰幼兒食品，端看產品包裝和廣告，有沒有提到或暗示為嬰幼兒食用。

周珮如表示，食藥署近3年抽查嬰幼兒食品重金屬含量，107年抽了50件、108年30件，今年抽了20件，全都符合規定。

對於消基會的檢驗結果，周珮如說，衛生單位已經緊急介入調查釐清，看是否確實違規，就會處理。基於全民守護食安的立場，感謝民間單位基於善意立場提醒產品可能的疑慮。