台鐵猴硐坍走山今恢復單線雙向通車 行車略延誤

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於12月4日因邊坡坍方路線中斷，經動員工務、電務及電力等單位超過1千人次積極搶通，今(14)日恢復單線雙向行車，因考量行車安全，行經該區間列車採限速40公里慢行通過，行車時間略有延誤。

台鐵表示，截今日12時，共計延誤38列次，每列次平均延誤14分，影響旅客人數4190人；為降低對於旅客行程的影響，持續由交通部公路總局協助協調客運業者加開台北=宜蘭、花蓮間班車以疏運旅客，截至今日12時止，共開行客運578班次（含加開70班次），疏運旅客1萬1800人次。

台鐵局表示，瑞芳-猴硐間坍方路段位於距離軌道90公尺遠的高邊坡處，因連日大雨造成大規模頁岩層滑動走山，破碎岩層夾雜土石，破壞既有擋土設施，約向軌道側滑動10至15公尺，且滑動至軌道東、西正線上方。

台鐵局說，東正線於昨(13)日搶通，經軌道路線、號誌及電車線之運轉測試確認安全後，今(14)恢復單線雙向行車。

台鐵局表示，針對緊鄰災害邊坡的西正線，台鐵局規劃施作孔徑較大之排樁擋土牆，以防止頁岩滑動，始得清除路線上的邊坡及岩盤。另上邊坡保護及穩定部分，設置格框護坡、固定錨筋、噴凝土以加強穩固邊坡。

另外，為了控制土壤含水量則規劃施作截水溝、洩水管及水平排水管等措施防止土層含水量過高，並設置水位計、傾斜管等地工監測，持續監控坡面穩定狀態。因頁岩盤滑動侵入路線，為避免冒然施工擾動破碎岩盤，台鐵局刻正由專業工程顧問進行地質鑽探測量岩盤深度，並將同步邀請大地、地質等專家學者研商，以確認後續工法、工序及評估西正線通車期程。