迎接新貨機機隊！華航全新貨機塗裝「CARGO」字樣曝光

中華航空將於 16 日歡慶 61周年，首架 777F 貨機也完成整備，蓄勢待發。華航全新引進的777F雙引擎全貨機，具備省油高效能的優勢，成為華航機隊在後疫情時代的生力軍，開啟華航貨運新世代。

華航首架 777F 貨機編號 B-18771，採用2004 年退役的 747F 貨機編號，象徵新世代貨機交接，傳承華航位居全球第六大航空貨運的輝煌，再創高峰。

華航今天主要是向員工宣布歡迎家族新成員777F，為了歡迎華航家族新成員，彰顯新機隊特色，777F 機隊採用全新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，C字裡面有台灣圖樣，延續華航「紅梅揚姿」的精神。這架貨機已完成整備及驗證，接下來將主要派飛亞洲、北美等貨機航點。

華航表示，777F貨機雙發動機的優勢，約可節省20%油耗，航程較現有747貨機更長，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機之貨盤抑制系統，為精密儀器及溫控等高價貨物做好準備。

華航董事長謝世謙表示，在全球航空業面臨疫情衝擊之際，華航靠著貨運團隊全力衝刺，充分利用18架747-400全貨機運能，每周貨機運行數量增加20%；並善用客機腹艙載貨，甚至開創客艙裝載貨物服務，累計今年一到十一月貨運營收較去年同期增加達83%，成為支撐華航的主力，讓華航能在艱困的風雨中持續向前，因此要特別感謝全體員工、特別是貨運團隊的努力。