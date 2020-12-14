快訊

華航777F貨機新塗裝曝光 CARGO字樣包藏台灣地圖

飛車盜賊團的圍獵？奈及利亞321名學生遭「集體綁架」

佳世達聯貸案超額認購214% 最終以84億元結案

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

佳世達（2352）今（14）日公布，委由臺灣銀行統籌主辦新臺幣84億元聯貸案，今日完成簽約，由佳世達科技董事長陳其宏與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。此案原擬籌組70億元，在參與銀行踴躍參貸下，超額認購達214%達150億元，最終以84億元結案，顯示金融業對佳世達近年價值轉型的營運表現，給予高度肯定與認同。

陳其宏表示，佳世達積極推動價值轉型，以高附加價值事業營收過半為目標，未來更將致力提升營運績效，朝高附加價值事業獲利過半邁進。

陳其宏指出，近年在四大營運方針優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局網通事業引領下，集結國內外優異的隱形冠軍，籌組聯合艦隊，實現共同增長，已逐步見到價值轉型成效，感謝此案參貸銀行支持，為台灣科技產業的價值轉型助力。

佳世達聯貸案資金用途為充實營運週轉金及償還既有銀行借款所需，由臺灣銀行擔任管理銀行，參加銀行共計14家。原擬籌組70億元，在參貸銀行踴躍參貸下，本案超額認購214%達150億元，最終以84億元結案，顯示參貸銀行對佳世達多年來深耕技術創新，並致力於營運效率提升，所給予的肯定。

延伸閱讀

緯創、佳世達 四檔火熱

禾豐公司欠稅2億元 台北分署「追稅」18年結案

佳世達加碼公開收購聚碩

佳世達營運攀高峰 11月成長10%

相關新聞

嬰幼兒米餅驗出「鎘」超標 食藥署：若屬實將開罰

消基會今天公布，於雙北市隨機購買20件嬰幼兒米製副食品，有4件驗出重金屬鎘含量超過限量0.04ppm，最多超標近7倍，長...

19億增設南出北入匝道 林口交流道2024年8月完工

國1林口交流道交通壅塞問題嚴重，高公局9月時雖提出新增A南出立體匝道規畫，但新北不滿未與地方溝通，且無同步規畫北入匝道。...

彭啟明：今天迎入冬以來冷高壓最強一波 中南部今明空品差

天氣風險公司氣象達人彭啟明表示，這波降溫，是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，冷空氣直衝中國南方到日本韓國，對岸已經用...

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天（14日）晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截...

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

新鮮蔬菜富含維生素、礦物質、膳食纖維等，適當補充對人體健康有益，就有網友表示，看到很多人推薦韓國櫛瓜，其外表貌似小黃瓜，但兩者的價格卻天差地遠，讓他不禁好奇「韓國櫛瓜真的那麼好吃嗎」，貼文掀起鄉民熱議。

一年就等這次！ 大規模雙子座流星雨今晚達高潮

今年最強雙子座流星雨來了，其活躍日期在12月4日至17日期間，極大期預計在今日晚間，每小時約150顆，今晚近朔，月光不易...

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

政府為提振受疫情影響的經濟，於今年中旬推出適用不同領域的振興券，包括三倍券、農遊券、動滋券、藝FUN券和客庄券。除了農遊券已於9月到期外，其他券的期限分別到年底至明年1、2月不等。

霾害移入！中部以北空品緩解 雲嘉南高屏仍陷「紅害」

昨天東北季風挾帶中國霾害影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，今日凌晨3時...

葡萄酒與糯米酒的跨文化協奏曲 Malikuda牽手酒發表

由南投威石東酒莊、紐西蘭Kindeli酒莊及台東都蘭的阿美族傳統手造釀酒廠「出力釀」，共同混釀出的「Malikuda牽手...

航空紓困500億 林佳龍：向行政院再追加250億

新冠肺炎疫情延燒，短期間航空業恐怕難以恢復榮景，交通部長林佳龍今天表示，除了原本的500億元紓困以外，現正再向行政院爭取...

台鐵猴硐坍走山今恢復單線雙向通車 行車略延誤

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於12月4日因邊坡坍方路線中斷，經動員工務、電務及電力等單位超過1千人次積極搶通，今(1...

迎接新貨機機隊！華航全新貨機塗裝「CARGO」字樣曝光

中華航空將於 16 日歡慶 61周年，首架 777F 貨機也完成整備，蓄勢待發。華航全新引進的777F雙引擎全貨機，具備...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

應徵藥局助理考背詩、唸台語 她問薪資被嗆：又還沒錄取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。