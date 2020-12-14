佳世達聯貸案超額認購214% 最終以84億元結案

佳世達（2352）今（14）日公布，委由臺灣銀行統籌主辦新臺幣84億元聯貸案，今日完成簽約，由佳世達科技董事長陳其宏與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。此案原擬籌組70億元，在參與銀行踴躍參貸下，超額認購達214%達150億元，最終以84億元結案，顯示金融業對佳世達近年價值轉型的營運表現，給予高度肯定與認同。

陳其宏表示，佳世達積極推動價值轉型，以高附加價值事業營收過半為目標，未來更將致力提升營運績效，朝高附加價值事業獲利過半邁進。

陳其宏指出，近年在四大營運方針優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局網通事業引領下，集結國內外優異的隱形冠軍，籌組聯合艦隊，實現共同增長，已逐步見到價值轉型成效，感謝此案參貸銀行支持，為台灣科技產業的價值轉型助力。

佳世達聯貸案資金用途為充實營運週轉金及償還既有銀行借款所需，由臺灣銀行擔任管理銀行，參加銀行共計14家。原擬籌組70億元，在參貸銀行踴躍參貸下，本案超額認購214%達150億元，最終以84億元結案，顯示參貸銀行對佳世達多年來深耕技術創新，並致力於營運效率提升，所給予的肯定。