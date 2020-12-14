這家藥廠抗癌一級棒 12月獲兩項殊榮大獎

全球罹癌人數逐年增加，如何有效抗癌，精準預測罹癌風險及預後成效，成為醫界努力目標，羅氏大藥廠12月榮獲「國家新創獎」及「國家生技醫療品質獎」等兩項大獎，均於癌症治療有關。

12月1日「羅氏基準醫學-全方位癌症基因檢測」獲得第17屆「國家新創獎」，副總統賴清德親自頒獎，國家新創獎評審團總召集人楊泮池院士強調，得獎團隊展現創新、應用和臨床價值，而病人端能使用到才真正有意義」。

12月10日羅氏大藥廠再以針對特定基因型癌症用藥「羅思克」榮獲第23屆「國家生技醫療品質獎」SNQ銅獎肯定，由衛生福利部政務次長薛瑞元手中接上象徵台灣生醫界諾貝爾的獎座，

國家生技醫療品質獎10日頒發7個獎座，處方藥品類囊括一銀兩銅，而金獎從缺，可見評審標準之高。SNQ評審團總召集人陳維昭說，台灣生醫突破疫情重圍發揮實力，今年申請總件數比往年更多出1.5倍競爭激烈，獲獎產品均具備堅實品質與研發能量，立足台灣、佈局全球，獲得評審團隊肯定。

羅氏大藥廠總經理許藹齡表示 ，該藥廠以病患為中心，為達到個人化治療為目標，期盼能根據個別病患的基因型態，協助醫師規畫治療藍圖，找出最有效益的治療，兩個獎項分別肯定了羅氏在癌症基因檢測和依基因用藥的領導地位，也期盼未來能嘉惠更多台灣的病患。

羅氏於2013以來第六度以創新癌症藥物獲得象徵台灣生醫界諾貝爾獎的「國家生技醫療品質獎」肯定，從過去得獎的標靶藥物、免疫治療，今年則是針對基因變異不分原發部位的藥品而獲獎。除鑽研癌症藥物，2017年台灣羅氏基準醫學開發出全方位癌症基因檢測，提供完整基因資訊，做為精準治療之依據自268項參賽項目中脫穎而出，今年獲得國家新創獎肯定。