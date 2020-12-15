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麗禧下午茶翻玩古早味 聖誕跨年打卡升等限量熱可可

撰文 / 陳俊嘉

北投麗禧溫泉酒店將飯店招牌「麗禧下午茶」品項更新，具備五種鹹點與六種甜點，售價750+10％元/位。歡慶聖誕節到來，12/24至12/31期間凡選用麗禧下午茶，並打卡標註飯店，可升等飲料為外型精緻的「聖誕熱可可」乙杯(售價280+10％元)。

北投麗禧溫泉酒店歐陸餐廳將台灣小吃的純樸與熱情，以法餐手法優雅再現，去年開賣後好評不斷，近期全新品項上桌，其中鹹點以彰化經典小吃肉圓為雛形，內餡加入桂丁雞腿肉拌上松露野菇碎，蒸熟後口感Q彈，搭配中式甜辣醬更具風味；夜市常見的蔥油餅，則以鹹香豬肉鬆與特色鴨肉醬包入手桿餅皮中，搭配生菜與芥茉油醋汁，既清爽又開胃。

北投麗禧溫泉酒店推出全新「麗禧下午茶」，將台灣小吃的純樸與熱情，以法餐手法優雅再現。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
北投麗禧溫泉酒店推出全新「麗禧下午茶」，將台灣小吃的純樸與熱情，以法餐手法優雅再現。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

而台灣最具代表性的珍珠奶茶，則成為餐盤上的袖珍甜點，以手工拌炒的香蕉餡作為基底，搭配南投紅玉紅茶製成的茶凍，入口香甜卻不膩口；中秋節必吃的月餅也化為精緻點心，融合法式歐培拉蛋糕作法，內餡採用烏龍茶杏仁蛋糕和烏龍茶巧克力香緹層層堆疊，口感軟綿且富有茶香。

台灣最具代表性的珍珠奶茶，則成為餐盤上的袖珍甜點。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
台灣最具代表性的珍珠奶茶，則成為餐盤上的袖珍甜點。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

歡慶聖誕節來臨，飯店推出「打卡升等聖誕熱可可」活動，12/24-12/31凡於歐陸餐廳享用「麗禧下午茶」並打卡標記飯店，經飯店人員確認過後即可升等「聖誕熱可可」(售價280+10％元)乙杯，限量一百杯，送完為止 (一套下午茶僅限領取一次)。

圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

北投麗禧溫泉酒店詳情可洽：02-2898-8888、網址：https://www.gvrb.com.tw/

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