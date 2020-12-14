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嬰幼兒副食鎘超標7倍 常吃恐影響發育

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「寶寶副食品鎘含量超標，長期攝取恐造成骨骼軟化！」消基會14日公布抽驗雙北市20件嬰幼兒米製副食品的結果，有4件驗出重金屬鎘含量超標，最多超標近7倍，嬰幼兒若長期攝入過量重金屬鎘，恐對腎臟及骨骼造成不可逆的傷害。

4件商品鎘超標

今年7月間，消基會至雙北地區的量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網路購物等販售通路，購得11件米精或米麩、9件米餅類食品，共20件樣品，抽驗是否重金屬鉛、鎘、砷超標，本次檢驗結果有1件米麩、3件米餅類商品檢出重金屬鎘超標。

「長期攝取過量重金屬鎘，會累積在人體器官，對腎臟造成不可逆的傷害。」消基會檢驗長凌永健表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04ppm，4件超標產品則檢出鎘介於0.05至0.3ppm，最多超標近7倍，若讓嬰幼兒吃多，恐造成骨骼軟化，變成「海綿寶寶」。

訂定米總砷上限值

凌永健指出，我國衛生標準僅對米之外的其他穀類訂有總砷上限值1ppm，對於米類或是供為製造嬰幼兒食品之原料米，卻無訂定總砷的上限值；此外，總砷中的有機砷毒性較低，無機砷則較高，美國環境保護署也已證實無機砷是致癌物，衛福部應研議對於米與製造嬰幼兒食品之原料米訂定總砷上限值。

媒體現場電訪重金屬鎘超標的業者，販售喜稼園米餅的喜稼園回應，原料都在宜蘭種植，連續三年參加宜蘭嚴選，農藥殘留都未檢出，之後要再檢驗產品及產地土壤；販售旺仔營養精純米餅量販包的宜蘭食品說，產品都是配合農糧署推薦的產商採購，沒有使用進口米，細節仍在了解中。

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超標 消基會 抽驗

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