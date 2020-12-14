全台垃圾掩埋場接力燒 下一次輪到哪座起火？

南投草屯的垃圾掩埋場上月底烈焰沖天，臭氣濃煙從南投到台中都聞得到，雲林縣的垃圾掩埋場火警宛如接力賽般，今年迄今已超過10起。全台使用中的垃圾掩埋場共有106座，管理不當加上全台垃圾調度失靈，垃圾場就像顆不定時的火焰彈，從北到南下一次輪到哪座起火？

草屯鳥嘴潭垃圾掩埋場大火延燒3小時，並持續悶燒數日，這不是第一次起火，也不會是最後一次。中央強調會協助善後與移除堆置垃圾，然而南投縣環保局痛批，環保署但未正視全國垃圾調度，使得南投垃圾去化出問題，這場大火環署難辭其咎。

「又燒起來了！」雲林縣境內的垃圾掩埋場，宛如接力賽般一場接一場燒起來，最近一次是12月3日深夜，崙背豐榮垃圾場傳出火災，東北季風助長火勢，暗夜中火光衝天，消防隊員直到凌晨2點撲滅火勢。雲林縣長張麗善震怒，要求全縣垃圾掩埋場總體檢。

全台有多少垃圾掩埋場發生火警？環保署表示「無法精準掌握」，地方政府多「家醜不外揚」，多半不通報，除非火勢難控制，或者有新聞報導才曝光，初估今年超過20起，但實際發生數恐怕遠高於此。

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