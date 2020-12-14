快訊

華航777F貨機新塗裝曝光 CARGO字樣包藏台灣地圖

飛車盜賊團的圍獵？奈及利亞321名學生遭「集體綁架」

東區門戶新亮點 南港轉運站BOT2025年完工啟用

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲第二任期積極推動東區門戶計畫，位於南港車站旁的南港轉運站BOT案，柯文哲今天與最優申請人新光人壽完成簽約，預計2025年完工啟用。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲第二任期積極推動東區門戶計畫，位於南港車站旁的南港轉運站BOT案，柯文哲今天與最優申請人新光人壽完成簽約，預計2025年完工啟用。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲第二任期積極推動東區門戶計畫，位於南港車站旁的南港轉運站BOT案，柯文哲今天與最優申請人新光人壽完成簽約，預計2025年完工啟用。

柯文哲表示，他第一任期積極推動北門為中心的西區門戶；第二任期則推動南港車站為中心的東區門戶，南港地區陸續進駐生技、國家會展、流行音樂、新創等產業，將是台北市未來五年變化發展最大的區域。

南港轉運站BOT案最優申請人新光人壽預計投資40億元興建轉運站，目前預估將興建地上20層、地下3-4層樓建築，總樓地板面積逾5萬平方公尺，將規劃客運轉運站、辦公室、餐飲等複合式商業轉運站大樓，盼為南港地區吸引更多元產業進駐、帶動區域發展。

新光人壽副總經理盧麒堯表示，未來南港轉運站將與國光客運合作，初步規劃低樓層為轉運站、3至4樓進駐青創空間、4樓以上則為出租的Ａ級辦公室大樓。盧表示，目前南港車站周邊也有大型商場，目前周邊較缺的是辦公室，未來的開發規劃會採互補方式，創造南港地區產業發展的最大效益。

至於南港轉運站BOT權利金，北市公運處副處長尚錦堂表示，南港轉運站採引進民間資金方式，北市府不用出資興建轉運站，新光人壽是以開發權利金6.1億元、變動營運權利金2.51%取得最優申請人資格。將打造以南港車站為中心的東區門戶計畫，成為北市運轉新門戶、台北新亮點。

柯文哲表示，未來五年，台北市變化最大的地區會是南港，以南港車站為中心的東區門戶計畫，產業包括生技產業；還有國家會展中心一、二期都已完工；至於北流北基地已啟用，明年10月北流南基地也會完工；至於新創產業的南港瓶蓋工廠已經開幕，月底還有區塊鏈的新創中心開幕。

柯文哲也提到，北市府也將在北流對面的南港機廠上蓋社宅，這處社宅將斥資90億元興建，打造台灣第一處循環經濟大樓，儘管造價比較貴，但使用50至70年後建材可循環運用。柯也提到，過去2年，台北捷運人流增加最多的就是南港捷運站，人流代表金流，東區門戶商機將持續看漲。

柯文哲也提到，北市府過去就與新光人壽合作過，包括南港軟體園區、信義A12等合作案都相當成功，新光人壽沒有被懷疑什麼東西，是正派經營、可以正正當當做生意的企業，代表公私合作不需要複雜的政商關係。新光人壽在台北市過去的信用算是相當好的。

北市 柯文哲 東區

延伸閱讀

中捷停試營運台中求償 柯文哲：川崎負責 北市代位求償

花敬群說蓋1萬5社宅沒不可能 柯文哲嗆：要不要畫押？

蘇貞昌統編惹議 柯文哲大酸：有什麼老闆就有什麼發言人

明倫社宅爭議 花敬群：用成本定租金很奇怪

相關新聞

嬰幼兒米餅驗出「鎘」超標 食藥署：若屬實將開罰

消基會今天公布，於雙北市隨機購買20件嬰幼兒米製副食品，有4件驗出重金屬鎘含量超過限量0.04ppm，最多超標近7倍，長...

19億增設南出北入匝道 林口交流道2024年8月完工

國1林口交流道交通壅塞問題嚴重，高公局9月時雖提出新增A南出立體匝道規畫，但新北不滿未與地方溝通，且無同步規畫北入匝道。...

彭啟明：今天迎入冬以來冷高壓最強一波 中南部今明空品差

天氣風險公司氣象達人彭啟明表示，這波降溫，是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，冷空氣直衝中國南方到日本韓國，對岸已經用...

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天（14日）晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截...

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

新鮮蔬菜富含維生素、礦物質、膳食纖維等，適當補充對人體健康有益，就有網友表示，看到很多人推薦韓國櫛瓜，其外表貌似小黃瓜，但兩者的價格卻天差地遠，讓他不禁好奇「韓國櫛瓜真的那麼好吃嗎」，貼文掀起鄉民熱議。

一年就等這次！ 大規模雙子座流星雨今晚達高潮

今年最強雙子座流星雨來了，其活躍日期在12月4日至17日期間，極大期預計在今日晚間，每小時約150顆，今晚近朔，月光不易...

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

政府為提振受疫情影響的經濟，於今年中旬推出適用不同領域的振興券，包括三倍券、農遊券、動滋券、藝FUN券和客庄券。除了農遊券已於9月到期外，其他券的期限分別到年底至明年1、2月不等。

霾害移入！中部以北空品緩解 雲嘉南高屏仍陷「紅害」

昨天東北季風挾帶中國霾害影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，今日凌晨3時...

葡萄酒與糯米酒的跨文化協奏曲 Malikuda牽手酒發表

由南投威石東酒莊、紐西蘭Kindeli酒莊及台東都蘭的阿美族傳統手造釀酒廠「出力釀」，共同混釀出的「Malikuda牽手...

航空紓困500億 林佳龍：向行政院再追加250億

新冠肺炎疫情延燒，短期間航空業恐怕難以恢復榮景，交通部長林佳龍今天表示，除了原本的500億元紓困以外，現正再向行政院爭取...

台鐵猴硐坍走山今恢復單線雙向通車 行車略延誤

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於12月4日因邊坡坍方路線中斷，經動員工務、電務及電力等單位超過1千人次積極搶通，今(1...

迎接新貨機機隊！華航全新貨機塗裝「CARGO」字樣曝光

中華航空將於 16 日歡慶 61周年，首架 777F 貨機也完成整備，蓄勢待發。華航全新引進的777F雙引擎全貨機，具備...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

應徵藥局助理考背詩、唸台語 她問薪資被嗆：又還沒錄取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。