東區門戶新亮點 南港轉運站BOT2025年完工啟用

台北市長柯文哲第二任期積極推動東區門戶計畫，位於南港車站旁的南港轉運站BOT案，柯文哲今天與最優申請人新光人壽完成簽約，預計2025年完工啟用。

柯文哲表示，他第一任期積極推動北門為中心的西區門戶；第二任期則推動南港車站為中心的東區門戶，南港地區陸續進駐生技、國家會展、流行音樂、新創等產業，將是台北市未來五年變化發展最大的區域。

南港轉運站BOT案最優申請人新光人壽預計投資40億元興建轉運站，目前預估將興建地上20層、地下3-4層樓建築，總樓地板面積逾5萬平方公尺，將規劃客運轉運站、辦公室、餐飲等複合式商業轉運站大樓，盼為南港地區吸引更多元產業進駐、帶動區域發展。

新光人壽副總經理盧麒堯表示，未來南港轉運站將與國光客運合作，初步規劃低樓層為轉運站、3至4樓進駐青創空間、4樓以上則為出租的Ａ級辦公室大樓。盧表示，目前南港車站周邊也有大型商場，目前周邊較缺的是辦公室，未來的開發規劃會採互補方式，創造南港地區產業發展的最大效益。

至於南港轉運站BOT權利金，北市公運處副處長尚錦堂表示，南港轉運站採引進民間資金方式，北市府不用出資興建轉運站，新光人壽是以開發權利金6.1億元、變動營運權利金2.51%取得最優申請人資格。將打造以南港車站為中心的東區門戶計畫，成為北市運轉新門戶、台北新亮點。

柯文哲表示，未來五年，台北市變化最大的地區會是南港，以南港車站為中心的東區門戶計畫，產業包括生技產業；還有國家會展中心一、二期都已完工；至於北流北基地已啟用，明年10月北流南基地也會完工；至於新創產業的南港瓶蓋工廠已經開幕，月底還有區塊鏈的新創中心開幕。

柯文哲也提到，北市府也將在北流對面的南港機廠上蓋社宅，這處社宅將斥資90億元興建，打造台灣第一處循環經濟大樓，儘管造價比較貴，但使用50至70年後建材可循環運用。柯也提到，過去2年，台北捷運人流增加最多的就是南港捷運站，人流代表金流，東區門戶商機將持續看漲。

柯文哲也提到，北市府過去就與新光人壽合作過，包括南港軟體園區、信義A12等合作案都相當成功，新光人壽沒有被懷疑什麼東西，是正派經營、可以正正當當做生意的企業，代表公私合作不需要複雜的政商關係。新光人壽在台北市過去的信用算是相當好的。