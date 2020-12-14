星宇航空第三度跨業合作 與酒商共推高空品酒會

全球航空業受到新冠肺炎疫情影響持續，星宇航空14日再度跨界合作，與一家酒商合作舉行高空品酒會，邀請來賓及媒體飛上天空繞行台灣一圈，體驗嗅覺因為高度不同產生的微妙變化，也為航空業殺出一條生路。

這是星宇航空第3度跨界與廠商合作，星宇航空先前曾經與三星合作在空中及地面體驗新手機功能，再與保時捷合作結合飛機與純電動跑車空陸的不同體驗，14日與威士忌酒商格蘭利威合作舉辦空中品酒會。

14日下午來賓與媒體在桃園機場第1航廈星宇航空公司櫃台報到後，進入B1R候機室舉行簡單的開場儀式，由台灣保樂力加董事總經理TERENCE說明這次首創空中品酒會的籌備經過，受邀出席的來賓陳信安、修杰楷也同台合影。

接著所有來賓搭乘接駁車前往601接駁機坪，在停機坪上盡情與即將搭乘的星宇航空空中巴士A321neo型客機合影，留下難得的畫面。

星宇航空格蘭利威專機JX-8888於14日下午4時從桃園機場起飛，爬升至3萬6000呎高空，沿著台灣東部海岸線往南飛，途經龜山島、三仙台、海岸山脈、綠島、蘭嶼等地，繞經恆春半島後沿西海岸北上，從空中鳥瞰寶島之美。

飛行途中品酒專機提供格蘭利威13年雪莉桶原酒全新限量版，讓來賓透過外在環境的改變所帶來全新品酒享受，從視野出發到嗅覺味蕾因高度產生的微妙變化，提供截然不同的品酒體驗。