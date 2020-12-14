機捷被催促降價 鄭文燦：完成3項條件才考慮

交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今天共同視察國道1號林口交流道壅塞問題，侯友宜盼機捷能降價，配合雙北公共運輸「1280定期月票」，當場向鄭文燦喊話，「大眾運輸不要以營利為目的」，鄭再度解釋，要先完成3項條件才會討論降價一事。

鄭文燦表示，第一，機捷現在是委託營運的狀態，交通還需要再彌補12.67億的預算，營運前就已經因延宕通車太多次，累積虧損約18億，桃園市議會決議要跟交通部協商要這18億，後來經國發會協調，5億多由桃捷吸收，12.67億則要由交通部來挹注，況姐現在尚未挹注。

鄭說，第二，機捷車廂不夠、提速也未達標，目前為了要增大運量，還要降低車距，將發班車距縮短為10分鐘一班，這部分是依合約規定要求，現在也還沒有完成。

鄭指出，第三，按照大眾捷運法，資產要移轉但現在也還未移轉，因此他很早就宣布說這3件事情完成後，再來考慮第3次降價，且目前所謂的通勤票打5折，票價已非常低，許多上班通勤族覺得很方便，滿意度算是很高。

「雙北要先達成對1280定期月票的統一看法」，鄭指出，董事會其實新北也佔了29％，台北佔了6.67％，其他是桃園市政府，市府也希望能夠增資，畢竟現在資本才30億，不過其他2市沒有同意，桃園也不可能單獨增資，這些問題雙北都知道。

鄭表示，機捷已經降價2次且推出5種優惠，從乘客滿意度逾9成，會等3項條件完備後再考慮第3次降價，不過也要等疫情穩定、營運恢復。去年營運高點是8萬人，受疫情重創時僅3萬人，現在又拉回5萬人，桃捷公司團隊非常努力，要給他們鼓勵。