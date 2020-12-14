寶寶米餅用國產米鎘超標 農糧署有疑慮將追查農田汙染

消基會抽檢米粉、米精、米麩、米餅等嬰幼兒常吃20件米製品，其中發現4件鎘超標，不合格比率高達2成。農委會表示，就原料稻米來說是符合重金屬限值標準，但是做成嬰幼兒食品不符合；要等待衛福部提供產品原料來源，才能進一步追查上游。

根據消基會抽驗結果，包含「義峰糙米麩」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」、「喜稼園米餅（糙米）」等4件，驗出鎘含量介於0.05至0.3ppm間，根據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品鎘的限量是0.04ppm。

農委會農糧署糧食產業組組長林傳琦表示，從原料品的角度看，在衛福部的標準是針對食品的重金屬標準規定，以鎘來說是符合原料米；稻米來說是符合重金屬限值標準，但是做成嬰幼兒食品不符合。

他表示，米餅被驗出含鎘0.05到0.3ppm，從食米的角度是沒有問題的，但是有這個事件，還是要了解來自哪些產區，配合環保署重金屬汙染（土壤、水質）的檢測部份了解狀況如何，但是看食米（白米）的標準0.4ppm。

林傳琦說，回過頭了解農地，就是輔助了解當地的狀況，本來就安全狀況底下，要做成嬰幼兒食品，原料部份，原本的含量就更低，才會符合後端食品的標準。衛福部在訂定標準，目前嬰幼兒原料沒有標準。假設超標了，就會回過頭去看農地，就是資材組跟環署長期合作農地檢測，要公告、長期整治。

農委會農業資材組組長黃俊欽表示，今年抽查589件，僅有5件農田鎘汙染超標，約有0.5公頃農田與農產品被剷除銷毀；已經與衛福部聯繫，請衛福部提供業者原料來源，才能進一步追查上游；等待位福部追查這次超標產品的原料上游，若有農田汙染疑慮，農糧署會進一步追查。