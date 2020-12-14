禁巴拉刈農村自殘人數降低 學者：兩者無直接關聯

農委會今天召開「化學農藥十年減半行動方案第1階段執行成果及第2階段措施研商會議」，農委會主委陳吉仲說，劇毒農藥巴拉刈禁用，死亡人數可以少一、兩百人，他說這是衛福服提供108年的資料，他說109年會更顯著，但學者認為自我傷害的人數下降與禁用巴拉刈，無直接相關。

台大農化系教授顏瑞泓表示，我國對於農藥管理已經到了非常嚴苛的狀態，巴拉刈非劇毒，也沒有致癌性，就環境友善來說，是不錯的藥劑，但是還是禁掉了，當然人命無價，他也認同禁用巴拉刈，但也不應該用這自殺數據來看，特別是109年的統計都還沒有出來，就認為自殘人數降低是禁用巴拉刈的問題，兩者沒有直接相關。

顏瑞泓表示，替代藥劑也應該努力去開發，需要有可以提供農民作為農業使用的工具，反對新的藥劑被登記被使用。

他說，政府不斷提及要農藥減半，減半的依據到底哪裡來？為何一定要減半，「到底農藥犯甚麼錯需要減半」，顏瑞泓說，農藥減半有前提，農產量不能減少，若農民耕作病蟲害來了，但問題不能解決，農藥減半有沒有意義。

他說，政府對於農藥管理非常嚴苛，每15年要提新的資料，有很多藥劑國外沒有使用，我國就不能用；有些有些特色農產品，國外根本沒有種植，國內也不能用，「農業減半、農藥就減半了」，他認為，不要把重點放在減半，農藥合理狀態使用，就會逐減量，若一直把標準拉在那哩，有點本末倒置，法國已經失敗了，應該合理的使用農藥。

陳吉仲說，會朝合理化使用農藥規劃，沒有要把總量砍一半，農委會提出的三大策略12個措施，包括劇毒農藥退場，新的藥劑取代舊的，同時開發其他生物防治方法，符合現在需要，植物醫師也是策略。

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