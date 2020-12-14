快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁巴拉刈農村自殘人數降低 學者：兩者無直接關聯

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會今天召開「化學農藥十年減半行動方案第1階段執行成果及第2階段措施研商會議」，農委會主委陳吉仲說禁用巴拉刈讓農村自殘人數降低，學者認為兩者無直接關聯。記者彭宣雅／攝影
農委會今天召開「化學農藥十年減半行動方案第1階段執行成果及第2階段措施研商會議」，農委會主委陳吉仲說禁用巴拉刈讓農村自殘人數降低，學者認為兩者無直接關聯。記者彭宣雅／攝影

農委會今天召開「化學農藥十年減半行動方案第1階段執行成果及第2階段措施研商會議」，農委會主委陳吉仲說，劇毒農藥巴拉刈禁用，死亡人數可以少一、兩百人，他說這是衛福服提供108年的資料，他說109年會更顯著，但學者認為自我傷害的人數下降與禁用巴拉刈，無直接相關。

台大農化系教授顏瑞泓表示，我國對於農藥管理已經到了非常嚴苛的狀態，巴拉刈非劇毒，也沒有致癌性，就環境友善來說，是不錯的藥劑，但是還是禁掉了，當然人命無價，他也認同禁用巴拉刈，但也不應該用這自殺數據來看，特別是109年的統計都還沒有出來，就認為自殘人數降低是禁用巴拉刈的問題，兩者沒有直接相關。

顏瑞泓表示，替代藥劑也應該努力去開發，需要有可以提供農民作為農業使用的工具，反對新的藥劑被登記被使用。

他說，政府不斷提及要農藥減半，減半的依據到底哪裡來？為何一定要減半，「到底農藥犯甚麼錯需要減半」，顏瑞泓說，農藥減半有前提，農產量不能減少，若農民耕作病蟲害來了，但問題不能解決，農藥減半有沒有意義。

他說，政府對於農藥管理非常嚴苛，每15年要提新的資料，有很多藥劑國外沒有使用，我國就不能用；有些有些特色農產品，國外根本沒有種植，國內也不能用，「農業減半、農藥就減半了」，他認為，不要把重點放在減半，農藥合理狀態使用，就會逐減量，若一直把標準拉在那哩，有點本末倒置，法國已經失敗了，應該合理的使用農藥。

陳吉仲說，會朝合理化使用農藥規劃，沒有要把總量砍一半，農委會提出的三大策略12個措施，包括劇毒農藥退場，新的藥劑取代舊的，同時開發其他生物防治方法，符合現在需要，植物醫師也是策略。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

巴拉刈 農委會 農民

延伸閱讀

植物醫師法明年送立院 陳吉仲：希望農會都有植物醫師

陳吉仲：公糧庫存穩定 估9個月內不用擔心糧價

日本核災區食品鬆綁？陳吉仲：不會有任何輻射食品來台

陳吉仲：若參與貿易組織 可保證稻米不受影響

相關新聞

嬰幼兒米餅驗出「鎘」超標 食藥署：若屬實將開罰

消基會今天公布，於雙北市隨機購買20件嬰幼兒米製副食品，有4件驗出重金屬鎘含量超過限量0.04ppm，最多超標近7倍，長...

19億增設南出北入匝道 林口交流道2024年8月完工

國1林口交流道交通壅塞問題嚴重，高公局9月時雖提出新增A南出立體匝道規畫，但新北不滿未與地方溝通，且無同步規畫北入匝道。...

彭啟明：今天迎入冬以來冷高壓最強一波 中南部今明空品差

天氣風險公司氣象達人彭啟明表示，這波降溫，是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，冷空氣直衝中國南方到日本韓國，對岸已經用...

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天（14日）晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截...

一年就等這次！ 大規模雙子座流星雨今晚達高潮

今年最強雙子座流星雨來了，其活躍日期在12月4日至17日期間，極大期預計在今日晚間，每小時約150顆，今晚近朔，月光不易...

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

政府為提振受疫情影響的經濟，於今年中旬推出適用不同領域的振興券，包括三倍券、農遊券、動滋券、藝FUN券和客庄券。除了農遊券已於9月到期外，其他券的期限分別到年底至明年1、2月不等。

霾害移入！中部以北空品緩解 雲嘉南高屏仍陷「紅害」

昨天東北季風挾帶中國霾害影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，今日凌晨3時...

寶寶米餅用國產米鎘超標 農糧署有疑慮將追查農田汙染

消基會抽檢米粉、米精、米麩、米餅等嬰幼兒常吃20件米製品，其中發現4件鎘超標，不合格比率高達2成。農委會表示，就原料稻米...

一件襯衫／從便利商店店員做到麵包公司總經理 林純如堅持傳遞天然味道

「一件襯衫」近期與「全家便利商店」合作，訪問福比麵包總經理林純如，透過她31年來熱愛麵包的生命故事，向我們分享一路從便利商店店員，做到麵包公司總經理的職人經驗，展現對麵包傳遞幸福的堅持，以及對便利商店麵包食安的用心把關。

戒除檳榔定期篩檢 降低口腔癌風險

「透過定期口腔篩檢及檳榔防制，有效降低口腔癌的發生！」國衛院14日指出，台灣自2007年檳榔嚼食率開始下降後約兩年，口腔癌標準化發生率逐漸趨緩，且在2014年開始下降，呼籲有嚼食檳榔習慣的民眾應儘早戒掉

評／告訴世界「香港人」是誰 我在台灣看港澳電影節

中共與港府如火如荼清算反送中運動及異議者之際，台灣的「2020我地港澳電影節——我們這時代」，正於二二八國家紀念館與府中15展開三個週末的放映。一切似乎那樣地恰巧，恰巧得令台灣觀眾不勝唏噓，只能透過影像緬懷香港市容及熟悉的粵語。

外送機車管理 立委批交通部把問題丟給地方

機車外送服務大行其道，但管理上也衍生不少問題。立委江永昌質疑，交通部能否掌握全台有多少機車從事外送服務，以及有多少是因為...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

限量50萬杯！GODIVA醇緻熱巧克力升級回歸7-ELEVEN

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。