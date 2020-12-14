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嬰幼兒米餅驗出「鎘」超標 食藥署：若屬實將開罰

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
消基會今天公布4件嬰幼兒米製副食品鎘超標。圖／消基會提供
消基會今天公布4件嬰幼兒米製副食品鎘超標。圖／消基會提供

消基會今天公布，於雙北市隨機購買20件嬰幼兒米製副食品，有4件驗出重金屬鎘含量超過限量0.04ppm，最多超標近7倍，長期吃會傷腎、軟化骨骼。對此，衛福部食藥署食品組簡任技正周珮如表示，地方衛生局已針對疑似產品進行稽查，若屬實將暫停生產作業、停止販賣並封存產品，要求限期改正，限期未改善則可罰新台幣3萬到300萬元罰鍰。

消基會抽檢雙北地區量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網購通路所販售的米粉、米精、米麩、米餅等嬰幼兒常吃米製品調查，共抽檢20件樣品，包含11件米精或米麩產品、9件米餅，檢驗包含各項重金屬殘留，其中發現4件鎘超標，包含「義峰糙米麩」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」、「喜稼園米餅（糙米）」。

周珮如表示，食藥署訂有「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，針對有機砷、無機砷、汞、鎘、錫、銅、銻等，依據原料都相關限量標準；以鎘的標準來說，目前針對三歲以下嬰幼兒穀物類的輔助食品和副食品，殘留量為每公斤0.04毫克以下；一般食品針對不同原料則有不同限量標準，米的含量為每公斤0.4毫克、麥則為每公斤0.2毫克。

周珮如說，過去食藥署一直都有針對嬰幼兒產品進行稽查，2018年共稽查50件、2019年30件、2020則為20件，皆無重金屬超標問題。

但消基會所公布的產品是否在食藥署過去的稽查產品中，以及是否會重啟稽查？周珮如未正面回應，僅說「過去合格現在不一定合格」，且穀物類含殘留鎘量超標較常出現在原料端出現污染，因此已請衛生局針對消保團體提出的疑似重金屬超標產品到製造工廠和原料端加強稽查， 做進一步釐清。

稽查釐清後，確認不符合衛生標準才會要求下架，暫停生產和販售作業，違規產品沒入銷毀並要求限期改正；限期未改善者可罰3萬到300萬元罰鍰。

衛生局 超標 食藥署

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