為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

新鮮蔬菜富含維生素、礦物質、膳食纖維等，適當補充對人體健康有益，就有網友表示，看到很多人推薦韓國櫛瓜，其外表貌似小黃瓜，但兩者的價格卻天差地遠，讓他不禁好奇「韓國櫛瓜真的那麼好吃嗎」，貼文掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文提到，最近頻繁在社團上看到網友貼出乾煎櫛瓜的照片，留言處多為好評或是擔心掃貨一空的言論，看照片感覺像水分不多的小黃瓜。原PO透露，「某次在超市看到韓國櫛瓜，結果一條要價66元，我覺得價格偏貴，有沒有人分享一下這個價錢有對得起美味嗎？」

貼文一出，喜歡吃櫛瓜的網友表示，「今天有吃，真的很甜好吃」、「吃起來比小黃瓜多汁，不過不會刻意去買，通常都是去菜市場買菜時，有看到就買」、「櫛瓜真的很好吃，但是吃到苦的就很難吃」、「好吃，日式居酒屋都會有烤櫛瓜」、「櫛瓜跟小黃瓜的味道完全不一樣」、「滿好吃的，之前很怕瓜味，櫛瓜意外沒有，適合不愛青菜味的人」。

另外老饕們也分享料理方法，「我覺得很好吃！沾麵粉和蛋液煎一煎灑上胡椒鹽，多汁又美味」、「喜歡切薄片烤或煎成金黃色都好吃」、「放湯鍋很適合，口感不是脆的」、「在澳洲常吃，我都加乳酪絲下去一起烤」、「買一般櫛瓜切片丟氣炸鍋，薄鹽就好吃」。

櫛瓜（Zucchini）雖然看起來和小黃瓜相似，但其實是屬於南瓜同種的葫蘆科，是南瓜的變形栽培種，原產地在墨西哥，之後自美洲傳入義大利，長久以來是歐美國家相當普遍的夏季食材。近年台灣也有引進種植櫛瓜，產季約在9月中旬至隔年的4月上旬，主要產地在台南。