收下交通部長慰勉紅包 台鐵工務段長李建勳：仍有挑戰

台鐵瑞芳站──猴硐站間東正線搶通，首班載客列車今晨駛過崩塌路段。負責施工的台鐵工務處宜蘭工務段長李建勳，從交通部長林佳龍手中接過慰勉紅包。雖然後頭仍要西正線搶修工程等著他，但因火車已開通，肩上重擔顯然減輕不少。

林佳龍和和台鐵局長張政源一早就到猴硐站等候列車進站，林致贈紅包給負責搶修的工程人員，慰勉同仁連日辛勞。李建勳代表同仁收下紅包，表示後續仍有挑戰，因為搶修工程還沒有做完。

災區搶修期間，李建勳夜以繼日督工、開會、簡報，每天還要對外說明工程進度，表現盡責。年輕時他考上中正理工學院，畢業後入伍服役，6年後退伍。進入台鐵工作至今，在宜蘭工務段長任內遭遇猴硐段邊坡崩塌，造成行車中斷事故挑戰。

回顧第一階段搶災，李建勳說，看到是現象（崩塌），不是問題。看到現象以後，要去歸納分析並定義問題，定義完問題（出水），才有辦法解決問題。很多人看到現象就認為那是問題，其實要找出原因；「因」才是問題，找出因，才能研擬對策處理。