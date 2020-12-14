咖啡連鎖士達衛無預警倒閉 高雄16名欠薪勞工申請調解

知名咖啡連鎖「士達衛IT’S DAVID」傳出無預警倒閉，高雄市勞工局表示，士達衛全台有11家門市，高雄有7家，今天已有16名勞工向勞工局申請勞資爭議調解案，申請事項為積欠工資、加班費，以及特別休假和終止契約等爭議。

勞工局表示，有關富士康家庭事業有限公司因疫情影響致大量解僱勞工1案，查該公司無預警歇業，因其營業登記地位於台中市，公司已於12月10日向台中市政府勞工局提報大量解僱計畫書，擬自12月20日至28日，分6批解僱118名員工，其中高雄勞工人數佔約70人。高雄勞工局已於109年12月10日接獲公司通報，從12月20日起至25日分批資遣高雄員工67人。

士達衛高雄7家門市實際自12月13日起即全數停止營運，但公司允諾至資遣生效日前的薪資，仍會給付勞工，積欠的11月份薪資將在這周給付完畢。

勞工局今天受理士達衛16名員工爭議調解案，爭議事項為積欠工資、加班費，特別休假及終止契約等爭議。

局長李煥熏表示，如果勞工遭遇被積欠工資、資遣費或退休金的情形，勞工局將協助勞資爭議調解，並依勞工需求，對公司進行歇業事實認定等相關協處作為，以實質維護勞工權益。勞工局也會協助受資遣勞工，進行相關職業訓練、就業服務及請領失業給付，若有訴訟需求，可提供相關訴訟扶助資訊供勞工運用。