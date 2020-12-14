一件襯衫／從便利商店店員做到麵包公司總經理 林純如堅持傳遞天然味道

「一件襯衫」近期與「全家便利商店」合作，訪問福比麵包總經理林純如，透過她31年來熱愛麵包的生命故事，向我們分享一路從便利商店店員，做到麵包公司總經理的職人經驗，展現對麵包傳遞幸福的堅持，以及對便利商店麵包食安的用心把關。

人生就像做麵包，經過發酵烘烤換來撲鼻香氣。

麵包是現代人在早餐的選擇之一，在便利商店的貨架上，隨手挑選今天的早餐，方便快速之餘，小小的麵包總能給我們大大的幸福感。而對福比麵包總經理林純如來說，更是她31年溫柔的堅持。林純如總經理，從便利商店店員一路做到麵包公司總經理，歷經了31年的努力，成就了現在的她。對她來說，人生就像是做麵包一樣，經過塑形、揉捏、發酵，過程中把每一個環節做好，最後一定能聞到烘烤後撲鼻的香氣。

為了給大家更天然的選擇，林純如憑著做健康麵包的初衷，帶領全公司加入全家便利商店Clean Label計畫，成了全台第一間踏入少添加領域的麵包企業。 圖／《一件襯衫》授權提供

成功的背後，是一步步堅持與累積。

「不只要美味，也要讓大家吃得安心」為了給大家更天然的選擇，林純如憑著做健康麵包的初衷，帶領全公司加入全家便利商店Clean Label計畫，成了全台第一間踏入少添加領域的麵包企業。為了減少食品添加物，經過一次次的研發、試吃，團隊憑著憨膽與執著，一路堅持做出符合標準的麵包，讓日籍顧問從質疑到敬佩不已。

看著大家心滿意足的笑容，就是做吃的人最大的成就。

林純如堅毅的職人精神底下，藏著「因為熱愛，所以想分享所愛給大家」的溫柔，也因為有公司上下同仁做她最有力的後盾，讓這條路可以走得更遠。從愛吃麵包到做麵包的人，讓來到便利商店的每個人，都能品嚐到幸福的口感，就是她最大的心願。

林純如總經理，從便利商店店員一路做到麵包公司總經理。 圖／《一件襯衫》授權提供

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