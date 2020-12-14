戒除檳榔定期篩檢 降低口腔癌風險

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
國衛院癌症研究所研究員楊奕馨指出，「透過口腔癌篩檢，可以有效在早期發現口腔內的病變，提前進行治療。」(photo by 臧品安／台灣醒報)
國衛院癌症研究所研究員楊奕馨指出，「透過口腔癌篩檢，可以有效在早期發現口腔內的病變，提前進行治療。」(photo by 臧品安／台灣醒報)

「透過定期口腔篩檢及檳榔防制，有效降低口腔癌的發生！」國衛院14日指出，台灣自2007年檳榔嚼食率開始下降後約兩年，口腔癌標準化發生率逐漸趨緩，且在2014年開始下降，呼籲有嚼食檳榔習慣的民眾應儘早戒掉，並定期接受篩檢，有效降低罹患口腔癌的風險。

台灣檳榔嚼食的問題一直是口腔癌發生率高的主因，依據台灣最新的癌症統計資料顯示，男性口腔癌發生率排名第四，年齡標準化後，每十萬人有41.15人罹患，男性口腔癌症死亡率也排名第四，年齡標準化死亡率每十萬人有15.04人。因此，降低檳榔嚼食率、協助民眾「戒檳榔」，一直是口腔癌防治的重點。

「根據研究成果，台灣自2007年檳榔嚼食率開始下降後約兩年，口腔癌標準化發生率逐漸趨緩，並且在2014年開始下降。」國衛院癌症研究所研究員楊奕馨指出，在口腔癌防治工作方面，除了降低檳榔嚼食率，台灣是全世界唯一由政府規劃執行定期口腔癌篩檢的國家，「透過口腔癌篩檢，可以有效在早期發現口腔內的病變，提前進行治療。」

「口腔癌篩檢為口腔黏膜檢查，透過檢查，可以提早發現癌前病變。」國健署癌症防治組長林莉茹表示，從癌前病變發展成癌症平均約7.2年，若能在癌前病變就篩檢出來，能有效降低罹患口腔癌的風險，且儘早治療；若口腔內有破皮超過2週未痊癒，或是口腔裡面有不明紅白斑、突起、腫塊等，都建議儘早就醫。

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