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外送機車管理 立委批交通部把問題丟給地方

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
民進黨立委江永昌（左）質詢交通部次長陳彥伯。圖／擷自立法院轉播系統
民進黨立委江永昌（左）質詢交通部次長陳彥伯。圖／擷自立法院轉播系統

機車外送服務大行其道，但管理上也衍生不少問題。立委江永昌質疑，交通部能否掌握全台有多少機車從事外送服務，以及有多少是因為外送車輛違停而造成的交通事故？交通部次長陳彥伯指出，是由地方政府透過自治法規處理外送機車，交通安全部分會要求公路監理機關針對外送業者交通安全事項去了解。江永昌抨擊，交通部一再把外送車輛問題丟給地方政府處理，那交通部的責任是什麼？

立法院財政委員會今天審查前瞻計畫第3期特別預算案，民進黨立委江永昌針對外送機車問題質詢交通部次長陳彥伯。江永昌指出，外送機車到底算不算汽車貨運業的一種，算不算營業用車？陳彥伯則回應，依照現行公路法不算是汽車運輸業相關車輛，使用機車外賣行為，交通部的立場是界定由地方政府用相關自治法規規範運送事項。

江永昌質疑，不是貨運業，那外送機車平常送貨送餐的行為究竟算什麼？陳彥伯說，所謂的汽車運輸業是由貨物遞送來收取報酬，但取餐收取服務費用應該不能算是運輸業的一種。但江永昌反批，「現行外送不就是你叫貨，再由外送員送貨，不就是透過運送貨物取得報酬嗎？」何況，現在外送機車都能夠去買營業使用機車險了。

江永昌表示，據統計全台有1400多萬輛機車，交通部分得出來哪些車輛是在從事外送服務嗎？此外，截至今年8月止，共有84萬834機車違停案件，交通部能區分出哪些是外送車輛，有多少是因為外送車輛違停而造成的交通事故嗎？

陳彥伯說，討論過程界定由地方政府透過自治法規處理，相關管理事項是由地方政府處理，交通安全部分交通部會要求公路監理機關針對外送業者交通安全事項去了解。但江永昌說，一再把外送車輛問題丟給地方政府處理，交通部究竟是根據哪一部法令把這些問題下放給地方自治法規？如果不是給地方政府，那交通部的責任是什麼。

陳彥伯表示，交通部對於運送的交通安全事項，會把注意事項和相關要點提供給地方政府參考。但江永昌說，就算有給注意事項，地方政府要如何遵守，地方有無訂定相關法規，交通部要思考如何減少外送員的傷亡及肇事率。

陳彥伯 違停 事故

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