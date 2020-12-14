聽新聞
test
0:00 / 0:00
一年就等這次！ 大規模雙子座流星雨今晚達高潮
今年最強雙子座流星雨來了，其活躍日期在12月4日至17日期間，極大期預計在今日晚間，每小時約150顆，今晚近朔，月光不易影響亮度，觀測條件極佳。
阿里山觀星達人黃源明表示，雙子座流星雨流星數多而且穩定，輻射點位在雙子座頭部的北河二附近，特色是流星速度中等偏慢，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星。
此次流星雨約19時升起，天黑後朝東方觀察，越接近午夜越容易看到流星，尤其午夜0時至2時前後，輻射點來到天頂附近，觀察條件最好。
昨日晚間阿里山天候良好、滿天星空，觀星條件最佳的小笠原山已經有觀星族守候，雖然體感溫度只有5度，但流星此起彼落，讓現場遊客大呼過癮。
黃源明說，欣賞流星雨不需望遠鏡，僅需挑選視野開闊、光害少的地方，就可以肉眼觀賞，一般來說，2000公尺以上的高山條件最佳。
黃源明強調，雙子座流星雨還有好幾天的觀測期，只要沒有光害之處，都可以觀測流星雨，強烈建議櫻之道觀景台，雖然小笠原山更佳，但是路途遙遠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言