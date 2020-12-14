一年就等這次！ 大規模雙子座流星雨今晚達高潮

今年最強雙子座流星雨來了，其活躍日期在12月4日至17日期間，極大期預計在今日晚間，每小時約150顆，今晚近朔，月光不易影響亮度，觀測條件極佳。

阿里山觀星達人黃源明表示，雙子座流星雨流星數多而且穩定，輻射點位在雙子座頭部的北河二附近，特色是流星速度中等偏慢，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星。

此次流星雨約19時升起，天黑後朝東方觀察，越接近午夜越容易看到流星，尤其午夜0時至2時前後，輻射點來到天頂附近，觀察條件最好。

昨日晚間阿里山天候良好、滿天星空，觀星條件最佳的小笠原山已經有觀星族守候，雖然體感溫度只有5度，但流星此起彼落，讓現場遊客大呼過癮。

黃源明說，欣賞流星雨不需望遠鏡，僅需挑選視野開闊、光害少的地方，就可以肉眼觀賞，一般來說，2000公尺以上的高山條件最佳。