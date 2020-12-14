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籲機捷降價 侯友宜要鄭文燦「不要以營利為目的」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
交通部長林佳龍(左起)、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今合體會勘林口交流道。記者吳亮賢／攝影
交通部長林佳龍(左起)、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今合體會勘林口交流道。記者吳亮賢／攝影

延宕多年的林口交流道新設匝道工程，如今終於拍板定案，但接下來的施工黑暗期，也引發地方憂心，新北市府及民代便呼籲桃園市府調降機捷票價，並納入1280月票方案，提升民眾搭乘大眾交通運輸意願。對此桃園市長鄭文燦今表示，機捷仍有虧損問題，票價仍待討論，但新北市長侯友宜當場回應說，大眾交通運輸不是以營利為目的，而是要提供民眾安全、舒適的交通。

立法院交通委員會今與交通部、新北市府、桃園市府及地方民代至林口會勘交流道改善方案，新北市議員蔡淑君建議，新設匝道施工時，恐影響林口、桃園居民通行，桃園機場捷運應納入1280月票方案，且施工期間暫時調降票價，養成民眾搭乘習慣，減少私人旅次。

立法委員洪孟楷也說今年適逢疫情，機捷運量降低，加上未來匝道施工，大眾交通運輸需求增加，交通部應專案補助機場捷運，研擬降價或納入月票，不要讓地方政府負擔龐大經費。

對於地方意見，鄭文燦致詞時則強調，桃園機場捷運不只有桃園市府持股，新北市府也是第二大股東，「票價調整很細緻，不是一句話」，且過去因鐵道局延後通車，累計虧損18億，雖國發會協調12億元由交通部支出，但目前還沒有撥付。

他也表示，通車以來已降兩次票價，並推出五折月票，若再統一調降，對目前通勤族不見得有利。如果資產移轉完成，補貼虧損，並新購車廂、完成提速，「這些基本條件成立後，再降低票價，我完全贊成。」

侯友宜則當場回應，新北雖然是第二大股東，但第一大股東是桃園市府，還是桃園主導，大眾運輸不是以營利為最主要目的，而是要提供民眾安全、舒適的交通，「鄭市長非常認真用心，也思考很多問題，提出一個建議，大家一起努力。」

新北市議員蔡淑君(右4)、鍾宏仁(右3)、陳明義(右2)今出席林口交流道會勘。記者吳亮賢／攝影
新北市議員蔡淑君(右4)、鍾宏仁(右3)、陳明義(右2)今出席林口交流道會勘。記者吳亮賢／攝影

機場捷運 票價

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