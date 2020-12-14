高市與摩斯漢堡合推「龍虎石斑珍珠堡」 限量開賣

新冠肺炎疫情衝擊漁產出口，導致漁民銷量受阻，高市府為推廣高雄石斑魚，與摩斯漢堡合作開發「龍虎石斑珍珠堡」，16日起逐步在摩斯漢堡百家門市開賣，為漁民開拓新通路。另永安漁會冷凍加工廠已落成，有助漁獲在國內市場發展。

高雄市長陳其邁10月底參加「高雄國際食品展」時，向摩斯漢堡推薦用石斑魚製作漢堡，並牽線與永安漁會合作，將石斑魚開發成新漢堡，今成品「龍虎石斑珍珠堡」首度亮相。

龍虎石斑珍珠堡」，將於明天正式上市，使用龍虎石斑魚原塊切片，一條2公斤石斑魚僅能做12塊原塊切片，簡單調味裹粉的龍虎斑魚片，搭配鹹香的金沙醬與四季豆、洋蔥片及安心智慧農場栽種的紅橡木萵苣等，魚肉Q彈、口感豐富。

陳其邁說，過去永安的石斑產值大概約11億左右，有6成是活魚運搬船到中國大陸，但現在中國大陸自己也開始養殖，加上受到疫情影響，石斑魚需要拓展更多元通路，覺得做成漢堡或三明治很好吃，促成永安漁會與摩斯漢堡研發新品。

另陳其邁表示，永安漁會冷凍加工廠已經成立落成，可以進行加工魚片的處理，相信能加速漁產在市場上跟各大賣場通路的連結，可在國內市場有更好的發展。

摩斯漢堡全台有286家門市，預計12月16日起1月31日逐步在100家門市推出限量的「龍虎石斑珍珠堡」，其中30家門市率先開賣，1個漢堡定價105元。

高雄市海洋局表示，已交給摩斯500公斤的石斑魚，可製作限量1萬個漢堡，如銷售反應不錯，將再與摩斯談後續合作。轄區議員黃秋媖說，現在只有500公斤不夠多，希望未來還可增加更多供應量，要持續努力。