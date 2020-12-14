19億增設南出北入匝道 林口交流道2024年8月完工

國1林口交流道交通壅塞問題嚴重，高公局9月時雖提出新增A南出立體匝道規畫，但新北不滿未與地方溝通，且無同步規畫北入匝道。經三個月彙整意見，交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今再度合體會勘，確認增設南出、北入匝道及匝道交織改善工程，預計耗資19億，2024年8月完工。

林口交流道連接新北林口、桃園龜山，尖峰時刻經常堵塞，雖地方爭取增設匝道多年，但受限地形、主線及匝道縱坡限制，遲無可行方案。今年9月，林佳龍、侯友宜、鄭文燦首度聯合視察，高公局提出A南匝道可行性方案，但新北事前卻不知情，讓侯友宜當場不滿說，「為何我都不知道」。

經三個月協調，新北市府也提送高公局北入匝道規畫，今三人再度合體，拍板確認改善方案，將耗資19億，同步增設A南出、北入匝道，以及A、B交流道織改善工程。

高公局指出，林口A南出匝道部分，將取消右轉往林口新設匝道，改在平面新增1右轉車道，另高架匝道提前匯出，出口分岔銜接文化一路內側及復興街；北入匝道則以文化一路為連絡道，與林口B北入匯整為1車道，直行為主線第4車道。

由於林口A、B交流道之間，北出北入及南出南入車流經常交織，也將各增設一座立體箱涵，將平面車流錯開，並會增設林口A北出匝道，分散林口B北出車流。

林佳龍表示，國1交流道車流量第二名就是林口，也不斷聽到地方民代及里長反映交通壅塞問題，預計明年10月完成改善工程設計、2024年8月完工；他也感謝地方政府、民代與中央共同努力，「我第一次參加會勘氣氛這麼好」。

鄭文燦則說，除了交流道改善，連接兩市的長壽路、青山路拓寬還須新北市府盡速完成，另請中央未來再研議新莊至龜山的高架快速道路以及林口第二交流道，以改善整體路網。