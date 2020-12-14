國衛院：台口腔癌篩檢獨步全球 男性嚼檳率明顯降

吃檳榔是台灣口腔癌發生率高主因，國衛院今天發表研究指出，台灣是全球唯一由政府規劃執行定期口腔癌篩檢的國家，台灣男性檳榔嚼食率近年明顯下降，尤其30至39歲族群降幅最大。

國衛院癌症研究所研究員楊奕馨上午在國衛院記者會表示，台灣檳榔嚼食的問題一直是口腔癌發生率高的主因。依據台灣最新的癌症統計資料顯示，男性口腔癌發生率排名第4，每10萬人有41.15人確診；男性口腔癌死亡率也是第4名，死亡率每10萬人有15.04人。

降低檳榔嚼食率、協助民眾「戒檳榔」一直是口腔癌防治的重點。

楊奕馨與衛生福利部國民健康署今年7月在口腔腫瘤期刊Oral Oncology發表台灣檳榔嚼食盛行率有效下降的成果。台灣男性檳榔嚼食率自2007年17.2%以來至2018年為止已降到7%以下，其中尤其是30至39歲的族群降幅最大，每年減少1.7%。

研究結果發現，台灣自2007年檳榔嚼食率開始下降後約2年，口腔癌標準化發生率開始趨緩，並在2014年開始下降。其中，口腔癌防治工作，除了降低檳榔嚼食率之外，台灣是全世界唯一由政府規劃執行定期口腔癌篩檢的國家，口腔癌篩檢可以有效的早期發現口腔內的病變，進而早期治療。

依據楊奕馨等人在2019年2月發表的研究結果指出，唯有在篩檢時發現癌症前期變異，才能有效達到癌症早期發現的成效。口腔癌高危險群的民眾主動參與癌症篩檢，是有效防治成功的關鍵。