不會痛的尿路結石更可怕 長期不治療恐導致腎衰竭

尿路結石不致命，但痛起來要人命！東元綜合醫院泌尿科醫師戴順慶指出，根據台灣地區問卷研究，尿路結石盛行率約9.6%，男女發生率約三比一，復發率每年達15%以上，3年內約有一半的患者會再復發，長期不治療恐導致腎臟機能衰竭、尿毒症等，或因感染變成腎膿瘍、敗血症等危及生命安全。

戴順慶表示，尿路結石是指泌尿系統中的腎臟、輸尿管及膀胱的結石，因結石滾動而卡在輸尿管，導致尿路阻塞、泌尿道感染，引起病人腰部及下腹部絞痛，十分難受，引起尿路結石的因素甚廣，如年齡、性別、人種、地理區域、季節、氣候、飲食習慣等外在因素，或泌尿系統解剖結構異常、新陳代謝失調、感染發炎等內在因素，都與結石的形成有關。

根據東元去年診斷尿路結石人次也有逐漸上升的趨勢，從上半年250例，增加到下半年達375例，增加了50%，其年齡層也有下修傾向。一般來說，0.5至2.5公分的腎臟或輸尿管結石，治療方式可利用體外震波碎石，結石震碎為沙粒狀，可隨著尿液自然排出，是目前最常選擇的結石治療方式。

泌尿科主任黃賢祥說，東元引進新一代德國進口「DORNIER體外震波碎石機COMPACT DELTA Ⅱ」，這台新式的電磁式震波能量可減低對組織的損傷，減輕治療的疼痛，將結石震的更粉碎，降低結石排出過程的不適感；機器的升級使病人可以維持舒適的仰臥姿勢進行治療，即使較困難的輸尿管下段結石也能擊碎。

體外震波碎石術的療程時間約為40分鐘，術後三周內粉碎的石頭會隨尿液排出體外，非侵入性的治療相對安全，病人接受度較高，可以在門診施行治療，不需住院，免麻醉，治療後隔天就能正常作息並回到工作岡位。